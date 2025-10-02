Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De Áries a Peixes: descubra os maiores medos de cada signos nos relacionamentos

Cada signo carrega inseguranças que podem influenciar sua forma de amar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 14:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Cada signo do Zodíaco carrega medos profundos e inseguranças quando o assunto é relacionamento. Muitas vezes eles não são ditos em voz alta, mas influenciam atitudes, escolhas e até a forma como cada um ama. Conhecer esses receios pode ajudar a construir laços mais verdadeiros, permitindo compreender não só o que a pessoa mostra, mas também aquilo que sente no fundo do coração.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries – O medo de não ser importante

O ariano adora liderar e ter destaque, mas teme não ser visto como prioridade na vida do parceiro. Seu receio é que sua energia e intensidade não bastem para manter viva a atenção e o interesse da pessoa amada.

Touro – O medo de não ser suficiente

O taurino valoriza a estabilidade e o conforto, mas pode sentir que oferece uma vida “simples demais”. Seu maior medo é ser considerado previsível ou entediante, como se seu amor não fosse suficiente para encantar a outra pessoa.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos – O medo de ser mal compreendido

Comunicativos e cheios de ideias, os geminianos temem não serem entendidos de verdade. O medo é que suas palavras sejam distorcidas ou que seus sentimentos não sejam levados a sério, gerando a sensação de invisibilidade emocional.

Câncer – O medo de ser abandonado

Cancerianos desejam proteger e construir um lar seguro, mas vivem com o receio de serem deixados sozinhos. Têm medo de que o parceiro não corresponda com a mesma intensidade ou que não encontrem alguém capaz de amar tanto quanto eles amam.

Leão – O medo de não ser especial

Leoninos gostam de brilhar e de ser admirados, mas carregam a insegurança de não serem únicos aos olhos do parceiro. O temor é serem vistos como “mais um” e não como a pessoa mais especial da vida de quem amam.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Virgem – O medo de não ser bom o bastante

Os virginianos buscam ordem e perfeição, mas seu maior medo é justamente falhar. Preocupam-se que o parceiro enxergue suas imperfeições e decida partir, como se o afeto oferecido não fosse suficiente.

Libra – O medo de não corresponder

O libriano valoriza equilíbrio e harmonia, mas teme não ser justo no relacionamento. Há uma preocupação constante de não oferecer tanto quanto recebe, o que pode gerar insegurança quanto ao seu papel como parceiro.

Escorpião – O medo da traição

Intensos e leais, os escorpianos têm como maior receio a traição. Vivem com a desconfiança de que o parceiro possa ocultar algo ou não ser totalmente sincero, e esse medo pode se tornar uma ferida profunda se confirmado.

Sagitário – O medo de perder a liberdade

Aventureiros e amantes da independência, os sagitarianos temem sentir-se presos. O maior medo é que o relacionamento os limite, exigindo abrir mão da própria essência e liberdade para permanecer junto.

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Capricórnio – O medo de não ser digno de amor

Capricornianos prezam esforço e conquistas, mas no íntimo podem sentir que não merecem ser amados. O receio é que, ao revelarem suas falhas, sejam rejeitados, como se seu amor não fosse suficiente para sustentar a relação.

Aquário – O medo de não ser amado de verdade

Criativos e ligados ao coletivo, os aquarianos guardam um medo silencioso: o de não serem amados pelo que realmente são. Temem que o parceiro não reconheça sua individualidade, resultando em insegurança sobre o lugar que ocupam na relação.

Peixes – O medo de se machucar

Sensíveis e intensos, os piscianos têm como maior receio se ferir emocionalmente. Preocupam-se que o parceiro não saiba lidar com suas emoções profundas, o que pode gerar medo de entregar-se totalmente ao amor.

Leia mais

Imagem - Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Imagem - Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Imagem - Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas

VÍDEO: Carlinhos de Jesus emociona ao aparecer andando sem cadeira de rodas
Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
Imagem - Isabel Fillardis se emociona ao relembrar homenagem a Preta Gil nos últimos dias da cantora

Isabel Fillardis se emociona ao relembrar homenagem a Preta Gil nos últimos dias da cantora

MAIS LIDAS

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
01

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões
03

Balões importados da Itália e heliponto: Festa de Mavie, filha de Neymar, custará R$ 4 milhões

Imagem - Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'
04

Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia Fonseca dispara: 'Me apaixonei'