ASTROLOGIA

Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Descubra quais signos colocam a fidelidade e a confiança acima de tudo no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Lealdade é uma das bases mais importantes para qualquer relacionamento, e alguns signos do zodíaco se destacam justamente por essa qualidade. Eles valorizam a confiança, a parceria e dificilmente abrem mão de alguém que amam. Quando se entregam, fazem isso de forma verdadeira e constante.

Descubra agora os 4 signos mais leais em um relacionamento:

Touro

Quando Touro ama, ele se entrega de corpo e alma. Esse signo busca estabilidade e dificilmente entra em um relacionamento sem pensar no futuro. A lealdade taurina vem do desejo de construir algo sólido e duradouro. É fiel, protetor e, uma vez envolvido, faz de tudo para manter a relação firme e segura.

Câncer

O canceriano é extremamente emocional e protetor com quem ama. Sua lealdade é quase instintiva: ele cuida, apoia e não mede esforços para estar ao lado do parceiro em qualquer situação. Para Câncer, trair a confiança de quem ama é impensável. Seu maior objetivo é criar um vínculo profundo e seguro, baseado na confiança mútua.

Leão

Apesar de ser conhecido pelo brilho próprio, Leão é um dos signos mais leais quando está apaixonado. O leonino tem orgulho da relação que constrói e defende seu parceiro como ninguém. Não suporta deslealdade e, por isso, age da mesma forma: entrega fidelidade, lealdade e proteção total. Para ele, amor verdadeiro é sinônimo de respeito e compromisso.

Capricórnio

Prático e responsável, Capricórnio leva relacionamentos a sério. Não é do tipo que se envolve de forma superficial — quando decide se entregar, é para valer. O capricorniano tem um senso de dever muito forte, e sua lealdade está ligada à sua visão de parceria e de compromisso. É alguém em quem se pode confiar plenamente, tanto no amor quanto na vida.

