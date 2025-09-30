Acesse sua conta
Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Descubra quais signos colocam a fidelidade e a confiança acima de tudo no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Lealdade é uma das bases mais importantes para qualquer relacionamento, e alguns signos do zodíaco se destacam justamente por essa qualidade. Eles valorizam a confiança, a parceria e dificilmente abrem mão de alguém que amam. Quando se entregam, fazem isso de forma verdadeira e constante.

Descubra agora os 4 signos mais leais em um relacionamento:

Touro

Quando Touro ama, ele se entrega de corpo e alma. Esse signo busca estabilidade e dificilmente entra em um relacionamento sem pensar no futuro. A lealdade taurina vem do desejo de construir algo sólido e duradouro. É fiel, protetor e, uma vez envolvido, faz de tudo para manter a relação firme e segura.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Câncer

O canceriano é extremamente emocional e protetor com quem ama. Sua lealdade é quase instintiva: ele cuida, apoia e não mede esforços para estar ao lado do parceiro em qualquer situação. Para Câncer, trair a confiança de quem ama é impensável. Seu maior objetivo é criar um vínculo profundo e seguro, baseado na confiança mútua.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão

Apesar de ser conhecido pelo brilho próprio, Leão é um dos signos mais leais quando está apaixonado. O leonino tem orgulho da relação que constrói e defende seu parceiro como ninguém. Não suporta deslealdade e, por isso, age da mesma forma: entrega fidelidade, lealdade e proteção total. Para ele, amor verdadeiro é sinônimo de respeito e compromisso.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Capricórnio

Prático e responsável, Capricórnio leva relacionamentos a sério. Não é do tipo que se envolve de forma superficial — quando decide se entregar, é para valer. O capricorniano tem um senso de dever muito forte, e sua lealdade está ligada à sua visão de parceria e de compromisso. É alguém em quem se pode confiar plenamente, tanto no amor quanto na vida.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Touro, Câncer, Leão e Capricórnio estão entre os signos mais leais do zodíaco. Para eles, a confiança é inegociável e a fidelidade é parte essencial de qualquer relação. Quem conquista o coração desses signos ganha mais do que um parceiro: ganha um verdadeiro companheiro de vida.

Tags:

Signo Câncer Touro Leão Capricórnio Signos Zodíaco Astrologia

