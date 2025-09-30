Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:00
Lealdade é uma das bases mais importantes para qualquer relacionamento, e alguns signos do zodíaco se destacam justamente por essa qualidade. Eles valorizam a confiança, a parceria e dificilmente abrem mão de alguém que amam. Quando se entregam, fazem isso de forma verdadeira e constante.
Descubra agora os 4 signos mais leais em um relacionamento:
Touro
Quando Touro ama, ele se entrega de corpo e alma. Esse signo busca estabilidade e dificilmente entra em um relacionamento sem pensar no futuro. A lealdade taurina vem do desejo de construir algo sólido e duradouro. É fiel, protetor e, uma vez envolvido, faz de tudo para manter a relação firme e segura.
Câncer
O canceriano é extremamente emocional e protetor com quem ama. Sua lealdade é quase instintiva: ele cuida, apoia e não mede esforços para estar ao lado do parceiro em qualquer situação. Para Câncer, trair a confiança de quem ama é impensável. Seu maior objetivo é criar um vínculo profundo e seguro, baseado na confiança mútua.
Leão
Apesar de ser conhecido pelo brilho próprio, Leão é um dos signos mais leais quando está apaixonado. O leonino tem orgulho da relação que constrói e defende seu parceiro como ninguém. Não suporta deslealdade e, por isso, age da mesma forma: entrega fidelidade, lealdade e proteção total. Para ele, amor verdadeiro é sinônimo de respeito e compromisso.
Capricórnio
Prático e responsável, Capricórnio leva relacionamentos a sério. Não é do tipo que se envolve de forma superficial — quando decide se entregar, é para valer. O capricorniano tem um senso de dever muito forte, e sua lealdade está ligada à sua visão de parceria e de compromisso. É alguém em quem se pode confiar plenamente, tanto no amor quanto na vida.
Touro, Câncer, Leão e Capricórnio estão entre os signos mais leais do zodíaco. Para eles, a confiança é inegociável e a fidelidade é parte essencial de qualquer relação. Quem conquista o coração desses signos ganha mais do que um parceiro: ganha um verdadeiro companheiro de vida.