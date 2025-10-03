'RITUAL DE BELEZA'

Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

Aos 55 anos, Andréa Sunshine revela que adotou o ritual da rainha do Egito como parte de seu autocuidado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:46

Inspirada em Cleópatra, vovó fitness aposta em banho de leite para rejuvenescimento da pele Crédito: Divulgação

Aos 55 anos, Andréa Sunshine, conhecida como a “vovó fitness”, voltou a surpreender os seguidores ao compartilhar seu novo segredo de beleza: o tradicional banho de leite, prática inspirada em Cleópatra. A influenciadora contou que decidiu experimentar o ritual após estudar sobre os cuidados da lendária rainha do Egito, famosa por associar o leite à juventude e à pele macia.

“Eu sempre gostei de pesquisar sobre histórias de mulheres poderosas. Quando soube que Cleópatra usava o leite para cuidar da pele, pensei: por que não tentar? Toda mulher merece ter um ritual só dela”, disse Andréa.

De acordo com dermatologistas, o leite contém ácido láctico, que funciona como um esfoliante natural, auxiliando na remoção de células mortas e estimulando a renovação celular. Além disso, as proteínas e gorduras presentes ajudam a hidratar e deixar a pele com uma textura mais suave.

O preparo do ritual é simples: basta acrescentar um litro de leite e uma colher de óleo de amêndoas em água morna e permanecer na banheira por cerca de 30 minutos. “Logo no primeiro banho já senti minha pele muito mais macia”, relatou Andréa.

Vovó fitness aposta em banho de leite para rejuvenescimento da pele 1 de 9

A influenciadora registrou o momento em fotos sensuais e fez questão de destacar que a prática vai além da estética. “Minha pele ficou nutrida, mas, principalmente, senti como se fosse um renascimento. É um momento de conexão comigo mesma, de autocuidado e autoestima”, contou.

Defensora da ideia de que envelhecer não é sinônimo de perder valor, Andréa reforçou que sua escolha é um ato de empoderamento. “Mulher não é descartável depois dos 40. Nós ficamos mais fortes, conscientes e seguras do que queremos. Esse banho foi só mais uma forma de reafirmar que escolho viver intensamente, com a idade que tenho e do jeito que quero”, destacou.