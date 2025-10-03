Acesse sua conta
Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

Aos 55 anos, Andréa Sunshine revela que adotou o ritual da rainha do Egito como parte de seu autocuidado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:46

Inspirada em Cleópatra, vovó fitness aposta em banho de leite para rejuvenescimento da pele
Inspirada em Cleópatra, vovó fitness aposta em banho de leite para rejuvenescimento da pele Crédito: Divulgação

Aos 55 anos, Andréa Sunshine, conhecida como a “vovó fitness”, voltou a surpreender os seguidores ao compartilhar seu novo segredo de beleza: o tradicional banho de leite, prática inspirada em Cleópatra. A influenciadora contou que decidiu experimentar o ritual após estudar sobre os cuidados da lendária rainha do Egito, famosa por associar o leite à juventude e à pele macia.

“Eu sempre gostei de pesquisar sobre histórias de mulheres poderosas. Quando soube que Cleópatra usava o leite para cuidar da pele, pensei: por que não tentar? Toda mulher merece ter um ritual só dela”, disse Andréa.

De acordo com dermatologistas, o leite contém ácido láctico, que funciona como um esfoliante natural, auxiliando na remoção de células mortas e estimulando a renovação celular. Além disso, as proteínas e gorduras presentes ajudam a hidratar e deixar a pele com uma textura mais suave.

O preparo do ritual é simples: basta acrescentar um litro de leite e uma colher de óleo de amêndoas em água morna e permanecer na banheira por cerca de 30 minutos. “Logo no primeiro banho já senti minha pele muito mais macia”, relatou Andréa.

A influenciadora registrou o momento em fotos sensuais e fez questão de destacar que a prática vai além da estética. “Minha pele ficou nutrida, mas, principalmente, senti como se fosse um renascimento. É um momento de conexão comigo mesma, de autocuidado e autoestima”, contou.

Defensora da ideia de que envelhecer não é sinônimo de perder valor, Andréa reforçou que sua escolha é um ato de empoderamento. “Mulher não é descartável depois dos 40. Nós ficamos mais fortes, conscientes e seguras do que queremos. Esse banho foi só mais uma forma de reafirmar que escolho viver intensamente, com a idade que tenho e do jeito que quero”, destacou.

Para ela, o banho de leite é mais do que uma curiosidade histórica: é um convite para que outras mulheres encontrem seus próprios rituais de autocuidado. “Esse é o leite que alimenta a minha autoestima. Decidi nutrir corpo e alma com prazer, presença e escolhas que são só minhas”, completou.

