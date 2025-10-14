Acesse sua conta
Três signos finalmente vão sair de fase pesada e entrar em um novo ciclo de equilíbrio e sorte

A fase é ideal para cuidar da saúde emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:16

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Depois de meses de tensão, cansaço e reviravoltas, três signos do zodíaco começam a deixar para trás uma fase difícil e entram em um período de renovação. O clima astral muda completamente, abrindo espaço para leveza, clareza emocional e oportunidades que antes pareciam travadas. Libra, Touro e Virgem terão dias de mais estabilidade e boas surpresas nos relacionamentos, no trabalho e até na vida financeira.

Touro

Para Touro, o peso das últimas semanas começa a se dissipar. O céu favorece o desapego e a libertação de velhas preocupações. É hora de parar de carregar culpas e se abrir para novos começos. Diálogos sinceros com pessoas de confiança podem trazer a clareza que faltava. A fase é ideal para cuidar da saúde emocional e, principalmente, voltar a acreditar no próprio valor. A calmaria que chega agora é merecida e duradoura.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Virgem

Virgem entra em um período de respiro e reconstrução. As pressões profissionais e emocionais diminuem, permitindo que você se reorganize por dentro e por fora. A energia pede descanso, autocuidado e foco no que realmente importa. Com paciência e equilíbrio, tudo tende a fluir melhor. Mudanças positivas podem surgir de onde menos se espera e, desta vez, sem caos.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra

Depois de um período de altos e baixos, Libra volta a encontrar o próprio centro. As próximas semanas trarão mais serenidade nas relações e uma sensação de harmonia que parecia perdida. O segredo será manter limites saudáveis sem perder a empatia. Conversas sinceras e reconciliações estarão favorecidas. Com a mente mais tranquila, você perceberá que muita coisa se resolve quando a emoção dá lugar à lucidez.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

A nova fase desses três signos marca o fim das turbulências e o início de um ciclo mais leve, estável e cheio de recompensas. Libra, Touro e Virgem deixam o peso para trás e voltam a caminhar com sorte, clareza e confiança no próprio brilho.

