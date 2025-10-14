Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kim Kardashian lança modelo de calcinha que imita pelo pubianos por R$ 190

Modelos já estão com estoques esgotados

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:13

Lançamento foi feito nesta semana
Lançamento foi feito nesta semana Crédito: Reprodução | Instagram

Kim Kardashian acaba de lançar uma coleção de calcinhas da sua marca Skims, e o que chama atenção é a textura das peças que se assemelham aos pubianos, isso mesmo! Pelos da região íntima feminina.

Modelo de calcinha lançado pela marca de Kim Kardashian

Calcinhas da Skims por Reprodução | Instagram
Calcinhas da Skims por Reprodução | Instagram
Calcinhas da Skims por Reprodução | Instagram
1 de 3
Calcinhas da Skims por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Ator Felipe Selau que atuou em Malhação é encontrado morto em apartamento em SP

Ator Felipe Selau que atuou em Malhação é encontrado morto em apartamento em SP

Imagem - Jornalista é demitida após 47 anos na mesma emissora

Jornalista é demitida após 47 anos na mesma emissora

Imagem - Alinne Rosa lançará música em homenagem à Wagner Moura: ‘molho do baiano’

Alinne Rosa lançará música em homenagem à Wagner Moura: ‘molho do baiano’

Através dos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (14) a socialite compartilhou imagens das calcinhas fio dental com pelos em cores sóbrias: bordô, cinza e creme.

Em uma propaganda divertida a partir de uma montagem de propaganda estilo anos 60, a Skims, marca de peças de lingerie da empresa, compartilhou registros de mulheres com a região pubiana embaçada, como uma censura à peça.

“Acabamos de lançar: o arbusto perfeito. Com a nossa nova e ousada calcinha de pelo falso, seu carpete pode ter a cor que você quiser”, diz a legenda da publicação. Cada peça custa R$ 190 e no momento o estoque está esgotado.

"Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, está fio dental misturado pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas", afirma a descrição das peças.

A nova aposta de Kim gerou diversas piadas nas redes sociais. “Traga a trombeta que eu todo”, disse uma. “Melhor ficar sem se depilar! Assim os pelos nascem naturais e não precisa gastar dinheiro”, escreveu outra.

Leia mais

Imagem - 3 receitas incríveis com leite de coco 

3 receitas incríveis com leite de coco 

Imagem - 10 cuidados essenciais com a sua saúde

10 cuidados essenciais com a sua saúde

Imagem - 5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

5 dicas fundamentais para os dias que antecedem o Enem

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa