LANÇAMENTO

Kim Kardashian lança modelo de calcinha que imita pelo pubianos por R$ 190

Modelos já estão com estoques esgotados

Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:13

Lançamento foi feito nesta semana Crédito: Reprodução | Instagram

Kim Kardashian acaba de lançar uma coleção de calcinhas da sua marca Skims, e o que chama atenção é a textura das peças que se assemelham aos pubianos, isso mesmo! Pelos da região íntima feminina.

Através dos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (14) a socialite compartilhou imagens das calcinhas fio dental com pelos em cores sóbrias: bordô, cinza e creme.

Em uma propaganda divertida a partir de uma montagem de propaganda estilo anos 60, a Skims, marca de peças de lingerie da empresa, compartilhou registros de mulheres com a região pubiana embaçada, como uma censura à peça.

“Acabamos de lançar: o arbusto perfeito. Com a nossa nova e ousada calcinha de pelo falso, seu carpete pode ter a cor que você quiser”, diz a legenda da publicação. Cada peça custa R$ 190 e no momento o estoque está esgotado.

"Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, está fio dental misturado pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas", afirma a descrição das peças.