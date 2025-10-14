Kim Kardashian lança modelo de calcinha que imita pelo pubianos por R$ 190

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 22:13
Kim Kardashian acaba de lançar uma coleção de calcinhas da sua marca Skims, e o que chama atenção é a textura das peças que se assemelham aos pubianos, isso mesmo! Pelos da região íntima feminina.
Modelo de calcinha lançado pela marca de Kim Kardashian
Através dos stories de seu Instagram, nesta terça-feira (14) a socialite compartilhou imagens das calcinhas fio dental com pelos em cores sóbrias: bordô, cinza e creme.
Em uma propaganda divertida a partir de uma montagem de propaganda estilo anos 60, a Skims, marca de peças de lingerie da empresa, compartilhou registros de mulheres com a região pubiana embaçada, como uma censura à peça.
“Acabamos de lançar: o arbusto perfeito. Com a nossa nova e ousada calcinha de pelo falso, seu carpete pode ter a cor que você quiser”, diz a legenda da publicação. Cada peça custa R$ 190 e no momento o estoque está esgotado.
"Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, está fio dental misturado pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas", afirma a descrição das peças.
A nova aposta de Kim gerou diversas piadas nas redes sociais. “Traga a trombeta que eu todo”, disse uma. “Melhor ficar sem se depilar! Assim os pelos nascem naturais e não precisa gastar dinheiro”, escreveu outra.