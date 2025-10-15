Acesse sua conta
Sabia que dá para ganhar na loteria mesmo errando todos os números? Entenda como funciona a Lotomania

Veja como funciona o jogo das Loterias da Caixa que pode te premiar mesmo sem acertar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:00

Modelo diferente premia pessoas que não acertaram nenhum dos números
Modelo diferente premia pessoas que não acertaram nenhum dos números Crédito: Freepik

Ganhar na loteria sem acertar nenhum número parece impossível, mas é exatamente isso que a Lotomania permite. A modalidade, criada pela Caixa Econômica Federal, é uma das mais curiosas entre os jogos oficiais e realiza sorteios três vezes por semana: sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20h.

O funcionamento é simples: o jogador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Os 20 sorteados são retirados de um globo com esferas numeradas de 00 a 99. A sorte é premiada de forma dupla: quem acerta de 15 a 20 números ganha, e quem erra todos também leva prêmio.

Esse é o grande diferencial da Lotomania: ela é a única loteria do país que premia quem não acerta nada. Se ninguém ficar com o prêmio de “zero acertos”, o valor acumula para o próximo sorteio e vai direto para a categoria principal, de 20 acertos.

O primeiro sorteio da Lotomania aconteceu em outubro de 1999, e o maior prêmio já pago foi em dezembro de 2013, quando dois apostadores, do Amazonas e do Rio Grande do Norte, dividiram mais de R$ 41 milhões.

Como jogar

A aposta mínima custa R$ 3 e sempre inclui 50 números. O jogador pode deixar o sistema escolher automaticamente as dezenas, na chamada “Surpresinha”, ou repetir as mesmas apostas por vários concursos, com a “Teimosinha”.

Há ainda a “Aposta-Espelho”, que faz uma segunda aposta com os 50 números não escolhidos na primeira tentativa, dobrando as chances de ganhar, ou de errar tudo e levar o prêmio por zero acertos.

Como são divididos os prêmios

Do total arrecadado, 43,35% vão para a premiação, distribuída assim:

-45% para quem acerta os 20 números

-16% para 19 acertos

-10% para 18 acertos

-7% para 17 acertos

-7% para 16 acertos

-7% para 15 acertos

-8% para quem não acerta nenhum número

Os prêmios podem ser resgatados em casas lotéricas ou agências da Caixa. Valores acima de R$ 2.259,20 só podem ser sacados diretamente no banco, mediante apresentação de documento e CPF.

Os resultados dos sorteios são transmitidos ao vivo no canal da Caixa no YouTube e publicados logo depois no site oficial das Loterias Caixa. Assim, dá para conferir rapidamente se você está entre os sortudos, mesmo que, por ironia, tenha errado tudo.

