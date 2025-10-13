Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialistas explicam o que está por trás do “OK” e do emoji de polegar nas conversas

Entenda os significados ocultos por trás do "OK" e do emoji de polegar para cima e evite mal-entendidos nas suas conversas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:00

Especialistas revelam como a mensagem mais curta do mundo pode esconder desinteresse, evitar conflitos ou impor limites
Especialistas revelam como a mensagem mais curta do mundo pode esconder desinteresse, evitar conflitos ou impor limites Crédito: Imagem gerada por IA

Um simples "OK" ou um emoji de polegar para cima são respostas tão comuns no dia a digital que quase passam despercebidos. No entanto, especialistas alertam que essa brevidade pode ser uma armadilha para a comunicação, escondendo uma gama de sentimentos que vai muito além da simples confirmação.

A psicóloga Teresa Baró adverte que o "OK" frequentemente carrega uma "aceitação passiva" – quando o interlocutor concorda, mas sem qualquer entusiasmo ou envolvimento com a conversa. A interpretação dessa mensagem, no entanto, raramente é unânime entre remetente e destinatário.

Portanto, antes de tirar conclusões precipitadas na sua próxima conversa de WhatsApp, é crucial entender os múltiplos significados que duas letras podem carregar. A seguir, desvendamos o que os especialistas dizem sobre essa palavra aparentemente inofensiva.

Celulares

Aparelho celular por Shutterstock
Telefone da Samsung por Shutterstock
Celular por Shutterstock
Celular por Shutterstock
1 de 4
Aparelho celular por Shutterstock

Quando o "ok" sinaliza distanciamento

Muitas vezes, a mensagem curta funciona como uma barreira. De acordo com as análises, essa forma de diálogo pode separar os interlocutores, mantendo uma certa distância. Se uma pessoa normalmente comunicativa de repente se resume a um "OK", isso pode ser um sinal claro de tédio, fadiga ou simplesmente desinteresse no assunto.

Leia mais

Imagem - Ronco nunca mais; truque com travesseiro pode acabar de vez com o problema

Ronco nunca mais; truque com travesseiro pode acabar de vez com o problema

Imagem - Fogão invisível chega ao Brasil e promete revolucionar o design das cozinhas modernas

Fogão invisível chega ao Brasil e promete revolucionar o design das cozinhas modernas

Imagem - O que é leite ultrafiltrado? Bebida vira febre e promete mais proteína e menos lactose

O que é leite ultrafiltrado? Bebida vira febre e promete mais proteína e menos lactose

A diplomacia do "ok" para evitar conflitos

A especialista em comunicação interpessoal Silvia Congost acrescenta outra camada ao debate. Ela ressalta que o "OK" pode ser uma expressão sutil de imposição de limites. Nesses casos, a intenção não é necessariamente ser grosseiro, mas sim comunicar que o remetente não tem força, desejo ou motivação para continuar a conversa naquele momento.

Como interpretar a mensagem sem errar

A chave para decifrar o "OK" não está na palavra em si, mas no contexto que a rodeia. Psicólogos sugerem um passo a passo para uma interpretação mais precisa:

Primeiro, preste atenção ao estilo de comunicação habitual da pessoa. Uma mudança repentina no padrão é um sinal mais confiável do que um comportamento constante.

Em seguida, considere o canal de comunicação. Em mensagens de texto, faltam o tom de voz e as expressões faciais que ajudariam a dar clareza, o que torna fácil tirar conclusões erradas.

Além disso, avalie a situação e o humor do interlocutor. A pessoa pode estar apenas cansada, ocupada ou distraída, e a falta de engajamento não tem uma base emocional profunda.

Por fim, se a dúvida persistir, a melhor solução é tocar no assunto com delicadeza. Perguntar "Está tudo bem?" ou "Você quer conversar sobre isso?" pode aliviar a tensão e evitar uma enxurrada de especulações.

Cuidado com o polegar para cima no mundo

Vale lembrar também que a expressão "OK" não se limita a palavras; muitas vezes, assume a forma de um gesto de polegar para cima. Embora seja um sinal neutro ou positivo na maioria das culturas, em regiões como Oriente Médio, partes da América Latina e Grécia, ele pode ser percebido como ofensivo. Na comunicação internacional, é melhor ter cuidado com essas nuances.

Em resumo, um simples "OK" é mais do que uma simples afirmação. Pode encobrir desde aceitação passiva até um desejo claro de encerrar um assunto. A chave para interpretar com precisão as intenções de alguém está na observação do contexto, dos relacionamentos existentes e na sensibilidade às nuances da comunicação.

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais