Aprenda truque incrível para secar roupas no frio que funciona da noite para o dia

Desumidificador de ar e segunda centrifugação são os segredos para roupas secas, mesmo no frio extremo e sem gastar com secadora

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:01

O truque é ótimo para os dias de inverno Crédito: Imagem: banco de imagens

O ato de lavar roupa em dias de baixa temperatura, seja quando o inverno chega com força ou em momentos de queda brusca de calor, é sempre um processo desgastante. O incômodo de lavar com água fria é menor se comparado ao problema maior que surge depois: a dificuldade de fazer as roupas estendidas no varal secarem. A umidade persiste e o cheiro ruim aparece.

Felizmente, existe agora um truque que promete revolucionar essa rotina doméstica. Com a aplicação dessa técnica, você poderá estender suas peças tranquilamente, sem o medo de que permaneçam úmidas ou demorem vários dias para secar, mesmo em um clima desfavorável e gelado. É uma solução para o dia a dia.

Essa novidade foi trazida a público por Mrs Hinch, que é carinhosamente apelidada de "guru dos tecidos domésticos", em uma discussão que ocorreu no Facebook e se tornou viral. A resposta para a secagem eficiente e rápida está em um aparelho elétrico que pode ser subestimado: o desumidificador de ar, que age de forma impressionante.

Desumidificador: o herói inesperado da lavanderia

Originalmente, o desumidificador de ar é um equipamento criado com o propósito de eliminar o excesso de umidade de ambientes que são muito fechados. Isso é fundamental, pois ele evita o acúmulo de água nas paredes, o que por sua vez previne o surgimento de mofo, a proliferação de bactérias e outros tipos de pestes domésticas.

A sacada genial está em utilizar esse aparelho para a secagem de roupas, colocando-o bem próximo ao varal de peças estendidas. Essa técnica é ideal para ser aplicada em espaços internos e reduzidos, como as lavanderias ou varandas fechadas de um apartamento, por exemplo.

Um dos usuários do grupo de Facebook que testou a dica comprovou o resultado surpreendente. Ele afirmou: “Pendure as roupas na lavanderia, feche a porta e uma cesta estará seca em quatro horas.” Esse testemunho demonstra o quão eficiente a técnica se mostra para a rotina.

Osmose: a ciência por trás da secagem

A lógica do funcionamento desse aparelho na secagem de roupas é baseada em um processo científico e simples de entender. O desumidificador elétrico trabalha intensamente secando o ar que está ao redor das roupas molhadas que foram estendidas no varal, tirando a umidade.

Como consequência, as peças de roupa, buscando um equilíbrio natural com o ambiente, acabam cedendo a sua umidade para o ar em um processo conhecido como osmose. Essa água que é liberada dos tecidos é, por sua vez, imediatamente absorvida e capturada pelo desumidificador, completando o ciclo.

É esse fluxo constante de remoção de água do ar e, consequentemente, das roupas, que garante uma secagem muito mais rápida. O desumidificador é, portanto, uma solução inteligente para quem enfrenta a demora na secagem das peças durante os dias mais frios e úmidos.

Plano B: a dupla centrifugação que salva

Entendemos que, mesmo diante da eficácia desse truque, adquirir um desumidificador pode não ser a escolha para todos. Seja por questões de orçamento ou falta de espaço, é importante ter alternativas que resolvam a situação. Nesse caso, há um truque incrível para a sua máquina.

A solução é simples e aproveita a função que sua máquina de lavar já possui: a centrifugação. Colocar as roupas para passar por uma segunda rodada desse processo pode ajudar significativamente a secar elas muito mais rapidamente. A ação adicional retira mais água.

Para elevar ainda mais o poder de absorção, você pode adicionar uma toalha limpa e totalmente seca junto às roupas na hora da segunda centrifugação. Esse item extra faz com que as roupas saiam da máquina com um nível de umidade extremamente baixo, quase secas.

O princípio que sustenta a eficácia da toalha seca na máquina é exatamente o mesmo que citamos anteriormente: a distribuição e a absorção da umidade das peças. A toalha, com seu alto poder de absorção, retira grande parte da água que ainda resta nos tecidos enquanto tudo gira.