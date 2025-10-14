VIDA SAUDÁVEL

A 5ª é milagrosa! 6 águas detox que secam a barriga e deixam sua pele limpa

Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso

Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:03

Frutas e ervas que tornam a rotina de beber água um gesto funcional e prazeroso Crédito: (BANCO DE IMAGENS)

Ao incorporar frutas, ervas e especiarias em infusões de água, obtém-se uma bebida funcional, livre de adição calórica e capaz de ativar mecanismos internos de limpeza natural. Essa transformação simples torna o ato de beber água mais significativo e benéfico.

Adotar água detox como parte da rotina é mais do que uma tendência: é um compromisso com a saúde a longo prazo. A seguir estão seis receitas detalhadas, com preparo, proporções e efeito, para que você possa escolher a que melhor se adapta ao seu dia a dia.

'Shot' de água com limão e gengibre ajuda a emagrecer 1 de 9

Limão, pepino e hortelã: equilíbrio entre digestão e frescor

Fatie meio pepino e um limão, agrupe folhas de hortelã em um litro de água e deixe em repouso refrigerado por algumas horas. O limão estimula funções digestivas e favorece a eliminação de toxinas, colaborando com a leveza interna.

O pepino hidrata com suavidade e transmite sensação de frescor, enquanto a hortelã confere aroma agradável e propriedades calmantes para o sistema digestivo. Essa combinação oferece uma bebida funcional e leve para consumir ao longo do dia.

Gengibre, cúrcuma e limão: infusão recompensadora para o corpo

Em uma jarra de água, adicione gengibre, cúrcuma e fatias de limão; deixe em infusão por cerca de trinta minutos. O gengibre e a cúrcuma possuem compostos que combatem inflamações e estimulam atividades metabólicas, promovendo sensação de vitalidade.

O limão reforça com sua acidez natural e vitamina C, somando ação antioxidante ao efeito detox da infusão. Juntos, formam uma opção leve e funcional para reforçar a hidratação com benefícios internos.

Melancia e alecrim: toque refrescante com ação detox

Coloque pedaços de melancia e um ramo de alecrim em um litro de água e deixe em infusão por algumas horas. A melancia é hidratante e rica em licopeno, elemento com efeito protetor sobre a pele e ação antioxidante.

O alecrim oferece aroma marcante e qualidades que favorecem o funcionamento hepático e a eliminação de resíduos. Essa combinação resulta numa água detox leve, refrescante e benéfica para equilíbrio corporal.

Frutas vermelhas e hortelã: beleza natural em forma de bebida

Junte morangos, framboesas e mirtilos com hortelã em um litro de água e aguarde algumas horas para infundir completamente. As frutas vermelhas são fontes de antioxidantes potentes, como antocianinas e flavonoides, que protegem a pele contra agressões externas.

A hortelã suaviza o paladar e traz sensação de frescor, tornando essa infusão convidativa para consumo contínuo. Ao beber essa água detox, você combina hidratação com reforço na proteção celular da pele.

Maçã e canela: sabor reconfortante com funcionalidade

Fatie uma maçã e adicione um pau de canela em um litro de água; deixe descansar por horas ou durante a noite. A canela trabalha na regulação da glicose e prolonga a sensação de saciedade, promovendo equilíbrio no metabolismo energético.

A maçã proporciona fibras e antioxidantes que nutrem o corpo e apoiam a função intestinal. Quando combinados, esses ingredientes transformam a água detox em uma bebida funcional e acolhedora para a rotina.

Funcho e chia: suave digestão e controle de apetite

Misture sementes de funcho e chia em um litro de água e deixe em infusão por várias horas ou durante a noite. O funcho favorece processos digestivos, reduz gases e ajuda o corpo a eliminar substâncias em excesso.