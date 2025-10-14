Acesse sua conta
Sem efeito colateral: estudo revela que adoçante natural combate a calvície e faz o cabelo crescer 3x mais que o minoxidil

Nos testes de laboratório, o método apresentou crescimento capilar quase três vezes maior do que o tratamento tradicional com minoxidil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:58

Calvície
Calvície Crédito: Shutterstock

A solução para a calvície pode estar em algo que muita gente já consome no dia a dia: o adoçante natural estévia. Um grupo de pesquisadores descobriu que o esteviosídeo, composto extraído da planta, pode potencializar o efeito do minoxidil, medicamento mais usado no tratamento da alopecia, o tipo mais comum de queda de cabelo.

O estudo, publicado na revista científica Advanced Healthcare Materials, mostrou que o esteviosídeo ajuda o minoxidil a penetrar melhor na pele, algo que sempre foi um desafio nos tratamentos tópicos. Isso acontece porque o composto tem uma estrutura especial que cria micelas, pequenas esferas que “carregam” o remédio até o folículo capilar, facilitando sua absorção.

Mas o grande avanço está na forma de aplicação: os cientistas desenvolveram adesivos com microagulhas solúveis feitos da mistura de esteviosídeo e minoxidil. As microagulhas penetram de forma indolor na camada externa da pele e liberam o medicamento diretamente nos folículos, garantindo resultados mais rápidos e eficazes.

Nos testes de laboratório, o método apresentou crescimento capilar quase três vezes maior do que o tratamento tradicional com minoxidil líquido. Após 35 dias, áreas tratadas com o novo adesivo mostraram 67,5% de cobertura de fios, contra apenas 25,7% obtidos com o uso comum do remédio.

Além de mais eficiente, o novo sistema elimina os efeitos colaterais do álcool presente nas loções de minoxidil, como coceira e irritação no couro cabeludo.

Embora os resultados ainda precisem ser testados em humanos, o uso de um adoçante natural, seguro e já aprovado para consumo como base para um tratamento capilar é visto como uma descoberta promissora e pode representar um novo capítulo na luta contra a calvície.

Tags:

Cabelo Calvície

