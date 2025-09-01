ASTROLOGIA

Saturno retrógrado: saiba como fenômeno pode afetar cada signo

Movimento do planeta trará diferentes impactos nos signos, apontam astrólogos

Elis Freire

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 23:21

Saturno Crédito: FreePik

Muitos já devem ter ouvido falar de Mercúrio retrógrado, mas, de acordo com a Astrologia, esse movimento pode acontecer em diferentes planetas dos Sistema Solar e interferir no ciclo de vida humana. O movimento retrógrado dos planetas costuma ser visto como um momento de reflexões e reavaliações importantes para os signos e o Saturno, conhecido como o planeta do karma e da disciplina, entrou em movimento retrógrado em Peixes nesta segunda (1), impactando de maneira diferente cada signo do zodíaco.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Entenda como Saturno retrógrado pode influenciar a sua vida e o que você pode esperar desse período, de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Para Áries, Saturno retrógrado pode trazer à tona questões subconscientes e espirituais. Por isso, esse será um momento ideal para introspecção, cura interior e resolução de padrões negativos do passado. Então, meditação, terapia e práticas espirituais podem ser especialmente benéficas durante esse período, ajudando a clarear a sua mente e o seu coração.

Touro

Taurinos podem sentir a influência de Saturno retrógrado nas amizades e nos objetivos a longo prazo. Por isso, será um momento para reavaliar suas conexões sociais, verificando quais amizades são realmente genuínas e quais não mais contribuem para o seu crescimento. Além disso, esse período também será propício para ajustar seus objetivos de vida e alinhar suas metas.

Gêmeos

Para os geminianos, Saturno retrógrado pode trazer desafios no âmbito profissional. Por isso, esse será um momento para reavaliar suas metas de carreira e as estratégias que você tem usado para alcançá-las. Além disso, pode ser necessário ajustar seus comportamentos e assumir uma postura mais responsável e comprometida com seus objetivos a longo prazo.

Câncer

Cancerianos podem sentir a influência de Saturno retrógrado nas áreas de ensino superior, filosofia de vida e viagens. Por isso, esse será um período propício para revisitar antigas crenças, aprofundar-se em estudos ou reconsiderar planos de viagem. Além disso, questões legais também podem surgir, exigindo uma postura mais cautelosa e bem planejada.

Leão

Para Leão, Saturno retrógrado impacta as finanças compartilhadas, heranças e transformações pessoais profundas. Por isso, esse será um bom momento para reorganizar suas finanças, e revisar contratos e acordos financeiros. Além disso, é uma fase para introspecção e cura emocional, possibilitando a liberação de antigos padrões que não te servem mais.

Virgem

Virginianos podem sentir os efeitos de Saturno retrógrado nas relações de parceria, tanto pessoais quanto profissionais. Por isso, esse período pedirá uma reavaliação de seus relacionamentos, analisando quais são realmente construtivos e onde é necessário estabelecer limites mais claros. Então, será uma fase para trabalhar a cooperação e o compromisso mútuo.

Libra

Para Libra, Saturno retrógrado foca na saúde, na rotina e no trabalho. Por isso, será um momento para reavaliar seus hábitos diários, e melhorar a sua organização e a sua disciplina no ambiente de trabalho. Então, cuide mais da sua saúde física e mental, estabelecendo uma rotina que favoreça o seu bem-estar e a sua produtividade a longo prazo.

Escorpião

Escorpianos podem sentir a influência de Saturno retrógrado nas áreas do romance, da criatividade e dos filhos. Esse será um período para reavaliar seus projetos criativos, bem como a forma como você expressa seu amor e seu afeto. Pode ser necessário ajustar sua forma de lidar com os filhos e dedicar mais tempo a hobbies que te tragam satisfação pessoal.

Sagitário

Para Sagitário, Saturno retrógrado afeta a vida doméstica e as questões familiares. Será uma fase para resolver pendências do passado relacionadas à família, reavaliar sua vida doméstica e talvez até considerar mudanças no lar. Esse período também poderá trazer a necessidade de estabelecer uma base emocional mais sólida e segura.

Capricórnio

Capricornianos podem sentir a influência de Saturno retrógrado na comunicação, nos estudos e nas relações com os irmãos. Será um momento para rever a forma como você se comunica, melhorando a clareza e a eficiência. Questões pendentes com irmãos ou vizinhos podem vir à tona, exigindo resolução. Será também um bom período para retomar estudos ou cursos deixados de lado.

Aquário

Para Aquário, Saturno retrógrado afetará as finanças pessoais e os valores. Esse será um momento para revisar seu orçamento, reorganizar suas finanças e reavaliar suas prioridades materiais. Questões relacionadas à autoestima e aos valores pessoais podem surgir, pedindo uma reflexão mais profunda sobre o que realmente é importante para você.

Peixes

Piscianos sentirão fortemente a influência de Saturno retrógrado, pois Saturno estará no signo de Peixes. Esse período será ideal para reavaliar sua identidade, seus objetivos de vida e como você está se apresentando ao mundo. Será um momento para se fortalecer internamente, ajustando suas metas e reafirmando seu compromisso com o seu crescimento pessoal.