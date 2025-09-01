Acesse sua conta
‘Tela Quente’ exibe filme polêmico e vencedor de 2 Oscars após ‘Estrela da Casa’ nesta segunda

Filme venceu Oscar de Melhor Ator e Melhor Cabelo e Maquiagem

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 23:01

Filme é exibido nesta segunda (01)
Filme é exibido nesta segunda (01) Crédito: Divulgação

Nesta segunda-feira (01), a Globo exibe “A Baleia”, um drama de 2002 aclamado pela crítica. O filme conta a história de um homem obeso e solitário qu busca se reconectar com a filha adolescente.

O ator Brendan Fraser ganhou um Oscar por seu primeiro papel como protagonista de um grande filme em 12 anos. Fraser emergiu no num desafio diferente, com horas de montagem e preparação para o papel.

“A Baleia” também levou o prêmio de Melhor Cabelo e Maquiagem. Em algumas críticas, especialistas se referiram ao filme com algumas falhas. Em texto do “Omelete”, foi publicado que a produção do filme “não se integrou a um estudo honesto de personagem, o que é um problema em um filme que se vende” desta forma.

O filme é construído como camadas, que ao serem retiradas, revelam nos faces de uma relação familiar quebrantadas entre mentiras, renúncias, raiva e um pouco de afeto.

“A Baleia” será exibido nesta segunda-feira (01) após o reality musical “Estrela da Casa”, às 23h00 (horário de Brasília).

