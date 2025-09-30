‘Vale Tudo’: Globo divulga cena em que Heleninha descobre que Leonardo está vivo; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:08
Nesta terça-feira (30) será exibida uma das cenas mais aguardadas de “Vale Tudo” que chega na reta final, e para ‘matar’ a curiosidade do público, a Globo liberou um teaser na madrugada.
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman
Na trama, Heleninha (Paolla Oliveira) descobrirá que o irmão gêmeo dado como morto por Odete Roitman (Débora Bloch), Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A revelação promete abalar as estruturas da família dos Roitman e dar início a uma nova fase no folhetim, com previsão para terminar no dia 17 de outubro.
A preparação para o novo ciclo já se iniciou nesta segunda-feira (29), quando aconteceu um confronto entre Ana Clara (Samantha Jones) e Odete, em que a jovem afirma que não suportaria mais guardar o segredo da vilã.
Odete, reagiu de maneira extrema ao atirar contra Ana Clara diante de Leonardo. Mesmo ferida, a cuidadora conseguiu avisar Heleninha sobre sua localização.
Com a ajuda de Jarbas (Leonardo Firmino), a herdeira seguiu até o local e se deparou com uma cena inesperada, quando o irmão, até então, considerado morto, está na verdade vivo e em uma cadeira de rodas.
Nos próximos capítulos, Heleninha reunirá a família na mansão de Celina (Malu Galli) para expor o segredo mantido por Odete, que pode mudar completamente a relação entre os personagens.