‘Vale Tudo’: Globo divulga cena em que Heleninha descobre que Leonardo está vivo; veja

Cena promete mudar completamente o rumos dos personagens na novela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:08

Heleninha Roitman
Heleninha Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta terça-feira (30) será exibida uma das cenas mais aguardadas de “Vale Tudo” que chega na reta final, e para ‘matar’ a curiosidade do público, a Globo liberou um teaser na madrugada.

Heleninha e Leonardo por Reprodução

