É HOJE!

‘Vale Tudo’: Globo divulga cena em que Heleninha descobre que Leonardo está vivo; veja

Cena promete mudar completamente o rumos dos personagens na novela

Felipe Sena

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:08

Heleninha Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta terça-feira (30) será exibida uma das cenas mais aguardadas de “Vale Tudo” que chega na reta final, e para ‘matar’ a curiosidade do público, a Globo liberou um teaser na madrugada.

Paolla Oliveira como Heleninha Roitman 1 de 17

Na trama, Heleninha (Paolla Oliveira) descobrirá que o irmão gêmeo dado como morto por Odete Roitman (Débora Bloch), Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. A revelação promete abalar as estruturas da família dos Roitman e dar início a uma nova fase no folhetim, com previsão para terminar no dia 17 de outubro.

A preparação para o novo ciclo já se iniciou nesta segunda-feira (29), quando aconteceu um confronto entre Ana Clara (Samantha Jones) e Odete, em que a jovem afirma que não suportaria mais guardar o segredo da vilã.

Odete, reagiu de maneira extrema ao atirar contra Ana Clara diante de Leonardo. Mesmo ferida, a cuidadora conseguiu avisar Heleninha sobre sua localização.

Com a ajuda de Jarbas (Leonardo Firmino), a herdeira seguiu até o local e se deparou com uma cena inesperada, quando o irmão, até então, considerado morto, está na verdade vivo e em uma cadeira de rodas.