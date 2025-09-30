Acesse sua conta
Filho recebe carta guardada por 24 anos e se emociona ao ler mensagem da mãe morta no 11 de setembro

Bilhete escrito por Cee Cee Ross Lyles, comissária do voo United 93, foi preservado por professora e entregue ao filho em setembro de 2025

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 20:03

Um bilhete escrito meses antes dos atentados de 11 de setembro de 2001 por Cee Cee Ross Lyles, comissária de bordo do voo United 93, chegou às mãos de seu filho, Jevon Castrillo, em setembro de 2025. A carta ficou guardada por mais de duas décadas com a professora Tammy Thurman, em Fort Pierce, na Flórida, e foi entregue em reportagem exibida pela emissora WPTV.

Na mensagem, redigida em março de 2001, Cee Cee celebrava uma pequena conquista escolar do filho, então criança. “Ontem à noite, Jevon leu um livro que trouxe da biblioteca. Ele o leu de capa a capa. Eu disse a ele que escreveria um bilhete para dizer o ótimo trabalho que ele fez”, escreveu.

Thurman havia recebido a carta pouco antes da tragédia e optou por preservá-la, mesmo após mudar de escola e perder o envelope original. Duas décadas depois, decidiu entregá-la a Jevon, hoje adulto, que se emocionou ao ler as palavras da mãe.

A história, revelada no mês em que os ataques completam 24 anos, reaviva a memória das vítimas e mostra como pequenos gestos preservados no tempo podem manter vivas as conexões familiares interrompidas pela tragédia.

Tags:

11 de Setembro Estados Unidos

