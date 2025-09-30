Acesse sua conta
Tramontina lança linha de talheres especiais para quem tem tremor e limitações motoras

A linha é vendida em estojo, permitindo que o usuário leve os utensílios para refeições fora de casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:38

Talheres especiais
Talheres especiais Crédito: Divulgação

A Tramontina apresentou a linha ForAll, primeira coleção de talheres assistivos desenvolvida e fabricada no país. O conjunto de garfo, faca e colher foi criado para oferecer mais autonomia e qualidade de vida a pessoas com limitações motoras nos braços e mãos, como aquelas que convivem com a doença de Parkinson.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o escritório ZON Design e com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), responsável pela pesquisa junto a pacientes e pela validação dos protótipos no Laboratório de Análise de Movimento e Reabilitação. Segundo a professora e pesquisadora Aline Pagnussat, que coordenou os estudos, a doença de Parkinson é hoje a segunda condição degenerativa mais comum no mundo, afetando mais de 8 milhões de pessoas – número que pode quase dobrar até 2040 com o envelhecimento da população.

A equipe multiprofissional envolvida na pesquisa avaliou as principais dificuldades enfrentadas por pacientes durante as refeições e analisou soluções já disponíveis no mercado, nacionais e internacionais. O diagnóstico foi de que havia uma grande lacuna entre as necessidades dos usuários e os produtos existentes.

O resultado são talheres que unem tecnologia assistiva, funcionalidade e design. Os cabos possuem textura grip para melhor aderência e as peças foram desenvolvidas para facilitar o movimento de quem tem limitações motoras. A linha é vendida em estojo, permitindo que o usuário leve os utensílios para refeições fora de casa.

Celebridades que tiveram o diagnóstico de Parkinson

Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais
Milton Bituca Nascimento por Divulgação
Marty McFly (Michael J. Fox, ator de 'De Volta Para o Futuro' por Reprodução
O cantor Neil Diamond por Reprodução/Getty Images
Jornalista Renata Capucci por Reprodução/TV Globo
Ozzy Osbourne foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath por Reprodução
Morten Harket, vocalista da banda norueguesa A-ha por Reprodução
1 de 7
Michael J. Fox, Renata Capucci e Ozzy Osbourne por Reprodução/Getty Images/Redes Sociais

Disponível em duas versões – totalmente em aço inox ou com lâminas em aço e cabos de polipropileno cinza –, a linha ForAll possui certificação internacional NSF, que atesta padrões de qualidade, segurança e desempenho. A opção com cabos em polipropileno ainda oferece proteção antimicrobiana.

Os produtos podem ser adquiridos no e-commerce da Tramontina e em lojas oficiais da marca, presentes em 10 estados, incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A venda também acontece na internet, em diversos sites, como Amazon e Mercado Livre.

