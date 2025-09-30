Acesse sua conta
Netflix mostra caso real e chocante de mãe que criou fake para 'destruir' a vida da própria filha

Ela ajudava nas investigações e chorava lamentando pela filha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:25

Número Desconhecido: Catfishing na Escola
Número Desconhecido: Catfishing na Escola Crédito: Reprodução

O documentário Unknown Number: The High School Catfish (ou Número Desconhecido: Catfishing na Escola, em português), lançado em agosto de 2025 pela Netflix, revelou uma história chocante ocorrida em Beal City, Michigan. Durante mais de um ano, a adolescente Lauryn Licari, de 13 anos, e seu namorado, Owen McKenny, foram alvos de centenas de mensagens anônimas de cyberbullying.

Número Desconhecido: Catfishing na Escola

Número Desconhecido: Catfishing na Escola por Reprodução

O que parecia ser perseguição de colegas de escola acabou tendo um desfecho inesperado: a responsável por enviar as mensagens era a própria mãe de Lauryn, Kendra Licari. As investigações, conduzidas com apoio do FBI, rastrearam os IPs até a casa da família. Confrontada, Kendra admitiu a autoria das ameaças.

Em dezembro de 2022, ela foi presa e posteriormente condenada por duas acusações de stalking contra menor, recebendo pena de até cinco anos de prisão. Kendra deixou a cadeia em liberdade condicional em agosto de 2024.

O documentário mostra como o caso abalou a pequena comunidade de Beal City e deixou marcas profundas na relação entre mãe e filha. Enquanto Kendra tenta justificar suas ações e falar sobre traumas pessoais, Lauryn relata as consequências emocionais de ter sido alvo de bullying vindo de quem deveria protegê-la.

A produção da Netflix se tornou mais um exemplo de como o streaming tem explorado crimes reais que chocaram comunidades e revelam os riscos do anonimato digital, inclusive dentro do próprio lar.

Netfix Número Desconhecido: Catfishing na Escola

