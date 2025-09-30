CASO VIRALIZOU

Polícia desmente versão comovente de pai que foi preso por deixar filhos sozinhos em McDonald’s; entenda

Homem largou filhos na lanchonete alegando que teria entrevista de emprego

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:54

Um caso registrado em março deste ano em Augusta, na Geórgia (EUA), ganhou repercussão internacional e dividiu opiniões. Chris Louis, de 24 anos, foi preso sob a acusação de privação de menor depois que seus três filhos, de 1, 6 e 10 anos, foram encontrados sozinhos em um restaurante do McDonald’s.

A primeira versão que circulou nas redes sociais afirmava que Louis havia deixado as crianças desacompanhadas porque precisava comparecer a uma entrevista de emprego, o que gerou comoção e solidariedade. No entanto, documentos oficiais e a investigação da polícia de Augusta apontam que essa informação não procede.

Segundo o relatório policial, as câmeras de segurança mostraram que as crianças permaneceram sem supervisão por mais de uma hora. A filha mais velha relatou ainda que o pai as deixava sozinhas com frequência e que, naquele dia, ele havia dito que sairia para entregar uma mochila em casa.

Louis realmente havia se candidatado a um emprego mais cedo naquele dia e chegou a conversar informalmente com um gerente, mas a polícia esclareceu que não havia entrevista marcada no momento em que deixou os filhos no restaurante.

A mãe das crianças apareceu no local apenas depois que a polícia já havia sido acionada por clientes. Os agentes permaneceram no McDonald’s até o retorno de Louis, que foi preso em seguida.