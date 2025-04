ABANDONO DE INCAPAZ

Pai é preso após deixar os 3 filhos sozinhos no McDonald's

O homem deixou as crianças no local 16h30 e só retornou para buscá-las às 18h20

Pai de três filhos de 1, 6 e 10 anos, Chris Louis, de 24 anos, foi preso após deixar as três crianças pequenas sozinhas em uma loja da McDonald's para ir a uma entrevista de emprego próximo ao local, no estado norte-americano da Geórgia. De acordo com informações divulgadas pelo jornal local The Augusta Press, as crianças teriam passado cerca de duas horas sozinhas no local. Segundo denúncia de uma cliente à polícia, o pai teria levado as crianças ao restaurante por volta das 16h30 do dia 22 de março. O pai teria saído do local e retornado pouco depois, para verificar como estavam seus filhos. Depois, saiu novamente, e só teria voltado ao McDonald’s às 18h20, segundo o jornal americano. >