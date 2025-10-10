LUXO!

Endrick e Gabriely comemoram 1 ano de casados em hotel 5 estrelas; veja quanto custa a diária

O casal escolheu o luxuoso resort cinco estrelas com suítes exclusivas, piscina privativa e serviço de mordomo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:03

Comemorando o 1º ano de casados, Endrick e esposa se hospedam em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil Crédito: Reprodução/Instagram

Com apenas 19 anos, Endrick, atacante da Seleção Brasileira e destaque do Real Madrid, e sua esposa Gabriely Miranda, de 22, estão celebrando o primeiro aniversário de casamento em grande estilo. O casal escolheu o Amanjena, um dos hotéis mais luxuosos de Marrakech, no Marrocos, para viver dias de puro romantismo e conforto extremo.

Localizado próximo à histórica Cidade Vermelha, o resort cinco estrelas é conhecido por receber celebridades e bilionários do mundo todo. Lá, os hóspedes têm direito a traslado exclusivo, café da manhã personalizado, chá da tarde e amenidades de luxo nos quartos. O espaço ainda conta com quatro restaurantes gourmet, academia de ponta e um spa completo com terapias marroquinas tradicionais.

As acomodações do Amanjena variam entre pavilhões elegantes e vilas privativas, que combinam arquitetura tradicional marroquina e toques contemporâneos. Tapetes berberes, azulejos zellij e amplos jardins dão o tom da decoração.

Segundo uma simulação feita para outubro de 2025, a Vila Heritage, com dois quartos, piscina aquecida e jardim privativo, sai por € 8.590 por noite (cerca de R$ 53 mil). A luxuosa propriedade tem 1.130 m², champanhe de boas-vindas e até um host particular para atender os hóspedes durante toda a estadia.

Com experiências extras, como passeios pelo deserto, tratamentos de spa exclusivos e jantares personalizados, o valor diário pode facilmente ultrapassar R$ 60 mil.

Nas redes sociais, Gabriely Miranda compartilhou momentos românticos da viagem, incluindo o jantar à luz de velas e a suíte decorada para a celebração. A influenciadora escolheu um vestido preto elegante e uma bolsa de grife para a ocasião.

Pelas imagens publicadas, fãs identificaram detalhes da hospedagem que coincidem com a Vila Heritage, como o piso artesanal, a banheira com pedra verde e o formato da piscina, típicos da acomodação mais exclusiva do resort.