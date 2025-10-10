Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Endrick e Gabriely comemoram 1 ano de casados em hotel 5 estrelas; veja quanto custa a diária

O casal escolheu o luxuoso resort cinco estrelas com suítes exclusivas, piscina privativa e serviço de mordomo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:03

Comemorando o 1º ano de casados, Endrick e esposa se hospedam em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil Crédito: Reprodução/Instagram

Com apenas 19 anos, Endrick, atacante da Seleção Brasileira e destaque do Real Madrid, e sua esposa Gabriely Miranda, de 22, estão celebrando o primeiro aniversário de casamento em grande estilo. O casal escolheu o Amanjena, um dos hotéis mais luxuosos de Marrakech, no Marrocos, para viver dias de puro romantismo e conforto extremo.

Localizado próximo à histórica Cidade Vermelha, o resort cinco estrelas é conhecido por receber celebridades e bilionários do mundo todo. Lá, os hóspedes têm direito a traslado exclusivo, café da manhã personalizado, chá da tarde e amenidades de luxo nos quartos. O espaço ainda conta com quatro restaurantes gourmet, academia de ponta e um spa completo com terapias marroquinas tradicionais.

Leia mais

Imagem - Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Imagem - Odete Roitman não brinca em serviço! 5 provas de que a vilã é uma verdadeira 'loba' em 'Vale Tudo'

Odete Roitman não brinca em serviço! 5 provas de que a vilã é uma verdadeira 'loba' em 'Vale Tudo'

Imagem - Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

Sogro de Alexandre Nero faz pedido curioso sobre 'Vale Tudo' e ator reage: 'Estraga o entretenimento'

As acomodações do Amanjena variam entre pavilhões elegantes e vilas privativas, que combinam arquitetura tradicional marroquina e toques contemporâneos. Tapetes berberes, azulejos zellij e amplos jardins dão o tom da decoração.

Segundo uma simulação feita para outubro de 2025, a Vila Heritage, com dois quartos, piscina aquecida e jardim privativo, sai por € 8.590 por noite (cerca de R$ 53 mil). A luxuosa propriedade tem 1.130 m², champanhe de boas-vindas e até um host particular para atender os hóspedes durante toda a estadia.

Hotel escolhido por Endrick e Gabriely tem diária de R$ 53 mil e serviço de mordomo

Comemorando o 1º ano de casados, Endrick e esposa se hospedam em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil por Reprodução/Instagram
Gabrielly Miranda comemora primeiro aniversário de casamento com Endrick por Reprodução/Instagram
Gabrielly Miranda comemora primeiro aniversário de casamento com Endrick por Reprodução/Instagram
Gabrielly Miranda comemora primeiro aniversário de casamento com Endrick por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Gabrielly Miranda comemora primeiro aniversário de casamento com Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Endrick e esposa se hospedaram em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil que fica em Amanjena, em Marrakech por Divulgação
Gabrielly Miranda comemora primeiro aniversário de casamento com Endrick por Reprodução/Instagram
Comemorando o 1º ano de casados, Endrick e esposa se hospedam em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil por Reprodução/Instagram e Divulgação
Gabrielly e Endrick por Redes sociais
1 de 22
Comemorando o 1º ano de casados, Endrick e esposa se hospedam em hotel com diárias de mais de R$ 50 mil por Reprodução/Instagram

Com experiências extras, como passeios pelo deserto, tratamentos de spa exclusivos e jantares personalizados, o valor diário pode facilmente ultrapassar R$ 60 mil.

Nas redes sociais, Gabriely Miranda compartilhou momentos românticos da viagem, incluindo o jantar à luz de velas e a suíte decorada para a celebração. A influenciadora escolheu um vestido preto elegante e uma bolsa de grife para a ocasião.

Pelas imagens publicadas, fãs identificaram detalhes da hospedagem que coincidem com a Vila Heritage, como o piso artesanal, a banheira com pedra verde e o formato da piscina, típicos da acomodação mais exclusiva do resort.

Endrick e Gabriely se casaram em setembro de 2024, em uma cerimônia íntima na Espanha. O casal só revelou a união dias depois, pegando os fãs de surpresa. Um ano depois, os dois comemoram o amor em um cenário paradisíaco e milionário.

Leia mais

Imagem - 5 mitos sobre os tratamentos de câncer em animais de estimação

5 mitos sobre os tratamentos de câncer em animais de estimação

Imagem - 5 dicas para escolher móveis duráveis e estilosos para área externa

5 dicas para escolher móveis duráveis e estilosos para área externa

Imagem - 5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta

5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Endrick se junta ao grupo do Real Madrid nos EUA antes do duelo com a Juventus pelo Mundial

Ancelotti dá bronca em Endrick por 'cavadinha'; veja o lance polêmico

Veja golaço de Endrick no primeiro jogo com trio brasileiro titular no Real Madrid

Endrick desabafa sobre medo de não ir à Copa do Mundo: 'Quero ajudar a conquistar o sexto título'

Tags:

Casamento Endrick

Mais recentes

Imagem - Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune
Imagem - Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca
Imagem - Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro
02

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia
04

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia