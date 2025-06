AGORA VAI?

Endrick se junta ao grupo do Real Madrid nos EUA antes do duelo com a Juventus pelo Mundial

Endrick não atua desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 29 de junho de 2025 às 14:39

Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid Crédito: Reprodução I X @realmadrid

Em recuperação de lesão na coxa direita, o atacante Endrick desembarcou nos Estados Unidos, palco do Mundial de Clubes da Fifa e se juntou ao elenco do Real Madrid, neste sábado, na concentração da equipe espanhola em Palm Beach, na Flórida.>

O clube publicou imagens da recepção do atleta pelo técnico Xabi Alonso e também por companheiros como Vinicius Júnior, Mbappé, Modric, Rüdiger e Bellingham. A intenção da comissão técnica do Real Madrid é acostumá-lo ao trabalho de Xabi Alonso e oferecer experiência ao atleta, que dificilmente terá condições de participar do torneio.>

Endrick não atua desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla, na penúltima rodada do Campeonato Espanhol. Ele foi substituído no segundo tempo e, desde então, vinha trabalhando separadamente na recuperação com os preparadores físicos do clube merengue na capital espanhola.>

Apesar de se integrar ao grupo em território americano, o jovem formado no Palmeiras se encontra sem ritmo de jogo pelos dois meses ausente dos gramados e não tem presença confirmada nos jogos restantes do Mundial. O atacante, que continuará o tratamento nos Estados Unidos, está inscrito no torneio e, dependendo do avanço na recuperação, até poderá ficar à disposição da comissão técnica.>

Xabi Alonso deu folga aos seus atletas no sábado e o conjunto espanhol volta a treinar neste domingo. Além do retorno de Asencio, que cumpriu suspensão diante do Salzburg, a expectativa gira em torno do francês Mbappé, que poderá estrear no Mundial após se recuperar de uma gastroenterite.>