Endrick volta a treinar no Real Madrid após 4 meses e busca recuperar espaço perdido no elenco

Jovem atacante pode surgir como novidade no setor ofensivo do time merengue no duelo deste sábado

Estadão

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 13:13

Endrick em ação pelo Real Madrid Crédito: Real Madrid/Divulgação

Em meio aos compromissos de início de temporada com a disputa da Champions League e a La Liga, o técnico Xabi Alonso teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O atacante Endrick realizou o seu primeiro treino completo e foi um dos destaques da atividade.

Fora da equipe nos últimos quatro meses, o ex-palmeirense participou da atividade com o restante do elenco, não teve nenhuma limitação e se saiu muito bem. Os resultados de seus testes foram bastante satisfatórios.

Assim, o jovem atacante pode surgir como novidade no setor ofensivo do time merengue no duelo deste sábado, no confronto com o Espanyol, no Santiago Bernabéu.

Motivado, o atacante retorna em busca de um espaço no setor ofensivo onde somente Mbappé parece estar garantido como titular absoluto. O exemplo disso foi no último duelo, quando Vini Jr iniciou no banco e entrou depois no lugar do compatriota Rodrygo