Ancelotti dá bronca em Endrick por 'cavadinha'; veja o lance polêmico

Jogador do Real Madrid pode receber punição por atitude no jogo contra o Getafe

Uma das principais promessas do Real Madrid, o atacante brasileiro Endrick pode enfrentar um período no banco por conta de uma finalização. Durante a partida dessa quarta-feira (23), contra o Getafe, o jogador errou ao tentar dar uma cavadinha, mesmo tendo o turco Arda Guler como opção para o passe. A decisão foi criticada por Carlo Ancelotti, técnico do Real.>