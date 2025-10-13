SORTE NO AMOR

Não deixe a chance passar: 6 signos podem conhecer um amor em outubro

Mês promete novos encontros, segundo previsões

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:45

Signos no amor Crédito: Reprodução

O mês de outubro promete muita sorte no amor! Com vários astros em movimento, a Astrologia prevê encontros intensos, novos começos e reviravoltas amorosas dignas de novela. O coração vai bater mais forte e será necessário estar aberto a conexões que acontecem quando a gente menos espera, principalmente para alguns dos signos. Os astrólogos do time João Bidu apontam que seis deles podem conhecer alguém especial.

Veja os signos que podem conhecer um amor ainda em outubro:

Áries

A Lua Cheia em Áries logo no início do mês te deixa cheia(o) de energia, coragem e vontade de se jogar. Por isso, se aparecer alguém interessante, você vai atrás sem pensar duas vezes. Com Vênus favorecendo os relacionamentos, o amor pode surgir em um encontro inesperado, talvez numa festa, evento ou até no trabalho.

Gêmeos

Com um time de astros passando pelo seu paraíso astral, o seu charme vai estar lá em cima, geminianjo! A comunicação flui fácil, o bom humor conquista e as paqueras ficam animadas. Se anda de olho em alguém, o momento é perfeito para puxar papo e deixar o flerte acontecer naturalmente.

Câncer

Se o coração andava meio fechado, prepare-se: Marte e o Sol ativam sua área do romance e despertam aquele desejo gostosinho de amar. As chances de um encontro marcante são grandes, principalmente depois do dia 13, quando o clima emocional fica mais leve e receptivo.

Leão

Depois de algumas semanas intensas, o amor pode voltar a brilhar pra você, leonino(a)! Com Vênus em Libra, o charme e a vaidade estão em alta, e a energia romântica no ar favorece o início de algo novo. E tem mais: alguém pode se encantar com a sua presença antes mesmo de você perceber.

Escorpião

A temporada escorpiana começa no dia 23 e traz intensidade, desejo e um magnetismo irresistível. Com tantos astros circulando pelo seu signo, você vai atrair olhares por onde passar. É um ótimo momento para abrir o coração e deixar a paixão acontecer, sem medo, porque o Universo está a seu favor.

Peixes

O mês promete mexer com seus sentimentos, peixinho! Netuno e Vênus inspiram encontros cheios de sensibilidade e sintonia, daquelas conexões que parecem ter destino. Pode ser alguém novo ou até um reencontro que reacende emoções antigas. Siga sua intuição, porque ela não vai errar.