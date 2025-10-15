Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo dispara após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi por falta de aviso'

Day Magalhães disse que não se arrependeu de divulgar prints de conversas com o jogador

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:54

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Day Magalhães disse que não se arrepende de divulgar as conversas íntimas que teve com Vini Jr. A declaração da brasileira, que está em Madri, na Espanha, veio após Virginia Fonseca admitir que está disposta a dar uma nova chance ao jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Na manhã desta quarta-feira (15), Day respondeu a algumas perguntas de seguidores em seus Stories do Instagram. Uma pessoa questionou: "Você se arrependeu de ter postado os prints?". A brasileira publicou uma foto de um buquê de flores e escreveu: "Não foi por falta de aviso".

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.

Story de Day Magalhães por Reprodução
Post de Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? por Reprodução/Redes Sociais
Day Magalhães expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Day Magalhães sobre conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Quem é Day Magalhães, modelo que teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães é uma modelo brasileira por Reprodução/Instagram
Day Magalhães vive entre Milão, Maldivas e uma vida de luxo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, Vini Jr. e Day Magalhães por Reprodução
1 de 12
Story de Day Magalhães por Reprodução

Virginia e Vini estavam "se conhecendo melhor", mas a influenciadora interrompeu o affair após Day vazar conversas que teve com o atleta. Ela, porém, repensou a atitude após o jogador se desculpar publicamente.

"Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto", afirmou em entrevista ao portal LeoDias, se referindo ao pronunciamento feito por Vini nos Stories. Ela também confirmou que foi o jogador quem mandou um buquê de flores com um bilhete.

"A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", completou. Questionada se continua conversando com Vini, ela confirmou: "Estamos conversando e vamos ver".

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca foi destaque no jornal espanhol "A Marca" por Reprodução
Versão francesa do FootBoom destaca presença de Virginia em estádio do Real Madrid com camisa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Detalhe na parede da casa de Vini Jr. apareceu em foto de Virgínia por Reprodução/Instagram
Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Mensagem de Vini Jr. para Virginia  por Reprodução
Virginia e Vini Jr. sairam juntos de iate por Reprodução
Virginia e Vini Jr. foram vistos juntos por Reprodução | Redes Sociais
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
1 de 17
Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Ivete Sangalo terá audiência com fã que diz ter sido ‘esmagada’ em trio elétrico

Ivete Sangalo terá audiência com fã que diz ter sido ‘esmagada’ em trio elétrico

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famoso Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. day Magalhães

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos