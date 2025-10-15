FAMOSOS

Modelo dispara após Virginia admitir 2ª chance a Vini Jr.: 'Não foi por falta de aviso'

Day Magalhães disse que não se arrependeu de divulgar prints de conversas com o jogador

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:54

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Day Magalhães disse que não se arrepende de divulgar as conversas íntimas que teve com Vini Jr. A declaração da brasileira, que está em Madri, na Espanha, veio após Virginia Fonseca admitir que está disposta a dar uma nova chance ao jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.

Na manhã desta quarta-feira (15), Day respondeu a algumas perguntas de seguidores em seus Stories do Instagram. Uma pessoa questionou: "Você se arrependeu de ter postado os prints?". A brasileira publicou uma foto de um buquê de flores e escreveu: "Não foi por falta de aviso".

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. 1 de 12

Virginia e Vini estavam "se conhecendo melhor", mas a influenciadora interrompeu o affair após Day vazar conversas que teve com o atleta. Ela, porém, repensou a atitude após o jogador se desculpar publicamente.

"Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto", afirmou em entrevista ao portal LeoDias, se referindo ao pronunciamento feito por Vini nos Stories. Ela também confirmou que foi o jogador quem mandou um buquê de flores com um bilhete.



"A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", completou. Questionada se continua conversando com Vini, ela confirmou: "Estamos conversando e vamos ver".