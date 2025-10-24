OPORTUNIDADE

Mais de mil vagas: prefeitura abre concurso com salários de R$4,3 mil

Inscrições vão até o dia 14 de novembro

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 04:00

Novo Progresso, no Pará Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Novo Progresso, no Pará, está com inscrições abertas para um concurso que oferece 1.079 vagas temporárias em cargos do nível fundamental incompleto ao nível superior. As oportunidades contemplam diversas profissões e tem salários de até R$4.308,79. As inscrições começaram nesta quinta-feira (23) e vão até o dia 14 de novembro, através do site da INEPAM.

As taxas de inscrição vão de R$50 (para vagas de ensino fundamental incompleto e completo), R$60 (nível médio e técnico) e R$70 (ensino superior), e a data limite para pagamento é o dia 14 de novembro.

O objetivo das contratações é atender às necessidades de diferentes áreas essenciais da Prefeitura Municipal de Novo Progresso, em toda esfera municipal tanto na zona urbana quanto na zona rural. As 1.079 vagas são imediatas e também haverá formação de cadastro de reserva.

Veja abaixo detalhes das funções, horários de trabalho e remuneração de todas as vagas:

Avaliação

O processo seletivo será feito através de prova de títulos, composta por avaliação dos títulos acadêmicos e experiência profissional para todas as funções. O envio dos títulos declarados, juntamente com o comprovante de inscrição, deve ser feito por e-mail até as 16h do dia 14 de novembro, para o seguinte endereço: novoprogresso@inepam.org.br. O e-mail enviado pelo candidato deve, obrigatoriamente, ter como assunto: Nome Completo do Candidato e sua Função.

Além dos títulos, o candidato precisa enviar no e-mail uma cópia de um documento de identificação com foto. Caso faça mais de uma inscrição, deve informar no corpo do e-mail para quais funções deseja concorrer.

Essa etapa é desclassificatória. Caso o candidato não apresente os títulos dentro do prazo e por e-mail, ou caso todos os títulos apresentados sejam indeferidos mediante análise realizada pela Banca Examinadora, o candidato será considerado eliminado.

A classificação final das funções será o somatório dos pontos obtidos na avaliação na escala de zero a cem pontos, de acordo com a tabela de pontuação.

Confira as tabelas:

Requisitos

Para concorrer, o candidato deve atender a alguns critérios básicos, como ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos, apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos do cargo ao qual foi aprovado e apresentar também “uma declaração expressa e assinada de que não possui vínculo profissional com administração pública direta e indireta da união, dos Estados, do distrito Federal e dos municípios assim como os poderes legislativos e judiciários salvo aquelas hipóteses permitidas pela constituição”, diz o edital.

Além disso, é necessário apresentar os seguintes documentos:

- Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Identidade Civil Oficial com Foto (RG)

- Certidão de Nascimento, Casamento e/ou Divórcio

- Carteira Nacional de Habilitação - CNH (de acordo com a exigência do cargo)

- Título de Eleitor com Comprovante de estar quite ou Certidão de Quitação Eleitoral;

- PIS/PASEP (caso possuir, caso contrário é fornecido documentação pelo Setor Pessoal para criação);

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

- Carteira de Reservista ou comprovante de dispensa, para candidatos do sexo masculino;

- Comprovante de Residência Atualizado;

- Comprovante de Dependentes: Certidão de Nascimento e CPF (caso possua dependentes);

- Certidão Negativa da Fazenda Pública Municipal do Município de Novo Progresso – Pará (Setor de Tributação Municipal);

- Certidão Negativa de Antecedentes Criminal ou positiva, com efeitos negativos expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.