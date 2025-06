BEBÊ A BORDO

Carla Salle revela gravidez do primeiro filho com Gabriel Leone

Atriz surpreende ao exibir barriga em festa de lançamento de Guerreiros do Sol, nova novela do Globoplay

Heider Sacramento

Publicado em 11 de junho de 2025 às 10:24

Carla Salle e Gabriel Leone Crédito: Reprodução

A atriz Carla Salle está grávida do primeiro filho com o ator Gabriel Leone, com quem mantém um relacionamento há mais de nove anos. A notícia foi revelada publicamente durante o evento de lançamento da novela Guerreiros do Sol, realizado na noite da última terça-feira (10), no Rio de Janeiro. >

Discreta com a vida pessoal, Carla não havia feito nenhum anúncio oficial nas redes sociais. A confirmação da gestação veio com sua presença no tapete vermelho do evento, onde apareceu com a barriga saliente e emocionou os presentes. “Eu tô muito feliz. É um momento muito especial pra mim”, declarou a atriz ao Gshow. “Sempre mantive nossa vida mais privada e pessoal, e acho que quero continuar nesse caminho. Mas o que a gente pode compartilhar é que eu estou muito feliz, estamos muito felizes.”>

Carla e Gabriel se conheceram nos bastidores da TV Globo e oficializaram a união em uma cerimônia intimista em 2024. A gravidez marca uma nova fase na vida do casal, que mantém um relacionamento longe dos holofotes.>

Além da novidade pessoal, Carla também falou sobre Soraia, sua personagem em Guerreiros do Sol. A atriz contou que a entrada da personagem acontecerá mais adiante na trama. “Como ela chega um pouco mais pra frente, eu estou um pouco cabreira com spoilers”, brincou. “O que eu posso dizer é que todas as personagens dessa série são personagens femininas muito fortes.”>

A atriz destacou ainda o diferencial da novela ao dar protagonismo às mulheres no contexto do sertão dos anos 1930. “A gente está, de alguma maneira, reinventando e revendo o olhar sobre o sertão, trazendo personagens femininas que nunca foram contadas. Mulheres fortes, de muita personalidade, que tomaram a rédea da própria vida, e Soraia é uma dessas”, afirmou.>