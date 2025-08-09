NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Zulma tenta sabotar romance de Candinho neste sábado (9)

No capítulo deste sábado, romance proibido agita a casa de Zulma e o coração de Candinho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 05:00

Zulma tenta sabotar romance de Candinho com Dita Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (09) de Êta Mundo Melhor! promete uma série de emoções e surpresas, com intrigas, desconfianças e um romance cheio de obstáculos. A trama é escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, sob direção artística de Amora Mautner.



Candinho passa a desconfiar que alguém está escondido na casa de Zulma, mas a vilã consegue despistá-lo, mantendo seus segredos bem guardados. Enquanto isso, as crianças celebram o retorno de Samir, mas Simbá permanece distante, deixando um clima de tensão no ar.

Na fazenda, Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal por seu comportamento, e Celso demonstra solidariedade ao oferecer ajuda a Estela para custear os exames de Anabela. Candinho, tentando reconstruir seu relacionamento, se aproxima de Dita, que confessa para Margarida que está apaixonada por ele.



Entretanto, o caminho para o amor não será fácil: Zulma surpreende ao visitar Candinho e acaba sendo atacada por Policarpo, que não confia nela. Para piorar, Ernesto e Tamires arquitetam um novo golpe, enquanto Clóvis e Zulma se unem para atrapalhar o encontro entre Dita e Candinho, colocando um novo obstáculo para o casal.

