NOVAS REVELAÇÕES

Delegado revela que motorista de Cristiano Araújo sugeriu modificação perigosa no carro antes do acidente fatal

Em uma entrevista, o delegado aposentado Dr. Jorge Lordello revelou novos detalhes sobre o acidente que matou o cantor e sua namorada

Heider Sacramento

Publicado em 24 de março de 2025 às 08:57

Cristiano Araujo Crédito: Reprodução

O caso do acidente que vitimou o cantor Cristiano Araújo e sua namorada, Allana Moraes, em 2015, ganhou novos detalhes após revelações de Dr. Jorge Lordello, delegado aposentado da Polícia Civil, em uma entrevista para um podcast. Em suas declarações, o delegado apontou que o motorista de Cristiano, Ronaldo, sugeriu uma modificação perigosa no veículo que poderia ter sido um dos fatores que levaram à tragédia. >

De acordo com Dr. Lordello, Ronaldo, que também era segurança pessoal do cantor, convenceu Cristiano a trocar os pneus de aro 20, de fábrica, por modelos aro 22, com o objetivo de dar ao veículo um visual mais alto e esteticamente atraente. Cristiano, então, pagou pela alteração no carro, mas não sabia dos riscos envolvidos. “Ronaldo não informou a Cristiano que uma das rodas modificadas tinha 11 pontos de solda, algo que comprometia a segurança do veículo”, revelou o delegado, explicando a gravidade da mudança no veículo de luxo.>

O delegado também revelou que, no dia anterior ao acidente, o carro foi levado a um lava-jato, onde os funcionários perceberam a falha na roda soldada ao suspenderem o veículo para a lavagem. “Eles chamaram os donos do estabelecimento, que ficaram preocupados com o que viram e tentaram alertar Ronaldo, o responsável por levar o carro até lá. No entanto, essa informação não foi repassada para Cristiano”, detalhou Dr. Lordello.>

Essa falha de comunicação, segundo o delegado, foi um dos principais pontos críticos que podem ter contribuído para o acidente fatal. O cantor, sem saber da imperfeição na roda, seguiu sua rotina normalmente, sem imaginar que a modificação no carro poderia colocar sua vida em risco.>

Na noite de 23 de junho de 2015, Cristiano Araújo se apresentou em Itumbiara, Goiás, sem saber que seria sua última performance no palco. Na madrugada do dia 24, ao retornar para Goiânia, o carro do cantor, conduzido por Ronaldo, perdeu o controle a uma velocidade de 170 km/h. A roda soldada do veículo quebrou, fazendo com que Cristiano e Allana fossem ejetados do carro. Allana morreu instantaneamente, enquanto Cristiano, que foi levado ao hospital, faleceu em decorrência dos ferimentos.>

Ronaldo e um empresário, que estavam na parte dianteira do veículo, sofreram apenas ferimentos leves. O acidente, que ocorreu em plena madrugada, causou grande comoção no Brasil e levantou diversas questões sobre a segurança do veículo e as decisões feitas pelos responsáveis por ele.>