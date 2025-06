TRAGÉDIA EM SC

Piloto de balão que caiu em Santa Catarina não tem licença para voos comerciais

Elves de Bem Crescêncio possui apenas certificação médica, que não o habilita para voar com passageiros

Elves de Bem Crescêncio, piloto do balão que caiu em Praia Grande , no sul de Santa Catarina, no sábado (21), não tinha licença de Piloto de Balão Livre (PBL), emitida pela Agência de Aviação Civil (Anac) e necessária para voos comerciais. >

De acordo com a Folha, Elves tem apenas o Certificado Médico Aeronáutico, um dos pré-requisitos para a obtenção da licença profissional e que não habilita o piloto para realizar voos comerciais. A defesa do piloto diz que ele tem a documentação necessária.>

O acidente

No sábado (21), um balão que fazia passeio turístico caiu com 21 pessoas a bordo em Praia Grande, Santa Catarina, depois de pegar fogo no ar. Oito pessoas morreram - quatro carbonizadas e quatro com ferimentos em virtude da queda.>