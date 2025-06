CALENDÁRIO

INSS começa nesta terça (24) o pagamento de benefícios e auxílio do mês de junho

Para verificar a data de pagamento, o beneficiário deve considerar o número final do cartão

Tharsila Prates

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:16

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a pagar, nesta terça-feira (24), os benefícios e auxílios referentes ao mês de junho. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no início do ano. É importante que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber. >

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve considerar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 1610-3, o dígito final a ser considerado é 0.>

Os pagamentos de até um salário-mínimo, que começaram neste 24 de junho, estão previstos para terminar no dia 7 de julho. Os benefícios acima do salário-mínimo começarão a ser pagos a partir do dia 1º de julho. Seguem abaixo todas as datas:>

Quem ganha até um salário-mínimo:>

Final do benefício // Dia do crédito>

1...............................................24/jun>

2...............................................25/jun>

3 ..............................................26/jun>

4 ..............................................27/jun>

5 ...............................................30/jun>

6 ................................................1/jul>

7 ................................................2/jul>

8 ................................................3/jul>

9 ................................................4/jul>

0 ..............................................7/jul>

Quem ganha acima do piso nacional:>

Final do benefício// Dia do crédito>

1 e 6 .........................................1/jul>

2 e 7 .........................................2/jul>

3 e 8 .........................................3/jul>

4 e 9 .........................................4/jul>

5 e 0 .........................................7/jul>