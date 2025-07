NO PELOURINHO

Funceb abre mais de 1000 vagas para cursos de dança em Salvador

Mensalidades variam entre R$ 40 e R$ 100

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está com 1.100 vagas abertas para cursos de dança em Salvador. As mensalidades variam entre R$ 40 e R$ 100. >