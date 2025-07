INVERNO

Cidade mais fria da Bahia registra 11,9ºC; saiba qual é

Temperaturas para esta terça-feira (15) podem variar entre 14 °C e 27 °C

Os dias frios ainda parecem longe de deixar as terras baianas. Em todo o estado, os municípios seguem registrando baixas temperaturas. Em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, os termômetros alcançaram a marca de 11,9 ºC. >

No topo do pódio, a Suíça baiana é seguida pelas cidades de Luiz Eduardo Magalhães, com 13 ºC, e Lençóis, com 13,5 ºC. Os dados são Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para o período compreendido entre as manhãs desta segunda-feira (14) e a desta terça (15). >