Vai chover? Confira a previsão do tempo em Salvador nesta terça-feira (26)

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Esther Morais
Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:14
A previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (26) indica um dia de sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas ao longo do dia e da noite, de acordo com a Climatempo.
Segundo a previsão meteorológica, os termômetros devem variar entre 22°C e 29°C, com sensação térmica de até 27°C.
Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026
A chance de chuva é de 79%, com volume previsto de 20,1 mm. A umidade do ar pode chegar a 91%, enquanto os ventos sopram do sudeste a 16 km/h.
O sol nasce às 5h47 e se põe às 17h14.
Durante a madrugada e à noite, a previsão aponta maior possibilidade de chuva. Já pela manhã e tarde, o tempo segue com sol e pancadas rápidas.