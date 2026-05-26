CLIMA

Vai chover? Confira a previsão do tempo em Salvador nesta terça-feira (26)

Capital baiana deve ter sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:14

Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

A previsão do tempo para Salvador nesta terça-feira (26) indica um dia de sol entre nuvens e pancadas de chuva rápidas ao longo do dia e da noite, de acordo com a Climatempo.

Segundo a previsão meteorológica, os termômetros devem variar entre 22°C e 29°C, com sensação térmica de até 27°C.

Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 1 de 3

A chance de chuva é de 79%, com volume previsto de 20,1 mm. A umidade do ar pode chegar a 91%, enquanto os ventos sopram do sudeste a 16 km/h.

O sol nasce às 5h47 e se põe às 17h14.