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VLT abre hoje 23 vagas de emprego para funções de nível médio; saiba como se candidatar

Salários variam entre R$ 2.608,47 e R$ 2.835,20

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:10

Obras do VLT na Calçada
Obras do VLT na Calçada Crédito: Matheus Landim/GOVBA

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) abre nesta terça-feira (26) processo seletivo para contratação temporária de profissionais que irão atuar na operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. Ao todo, são 23 vagas para funções de nível médio nas áreas de operação de máquinas e veículos, controle de tráfego e operação de trens.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar Operacional, Assistente Controlador de Movimento e Assistente Condutor, com salários entre R$ 2.608,47 e R$ 2.835,20.

Veja detalhes das vagas do VLT

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VLT abre 23 vagas de emprego para funções de nível médio; saiba como se candidatar por Edital

Para participar, é necessário ter ensino médio completo. Já para as funções de Auxiliar Operacional e Assistente Condutor, também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida. As inscrições são gratuitas e até quarta-feira (27).

Os candidatos deverão preencher a Declaração de Inscrição e realizar a entrega presencial da documentação na sede da CTB, no bairro da Calçada, em Salvador, das 9h às 17h.

A seleção será realizada por meio de avaliação curricular, considerando experiência profissional, cursos de qualificação e informática. O resultado final está previsto para o dia 16 de junho.

Clique aqui para acessar o edital. 

Tags:

Emprego Vlt

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