BIODIVERSIDADE

Mata Atlântica predomina nas cidades onde vivem 6 em cada 10 baianos, aponta IBGE

Bioma está presente em quase metade dos municípios da Bahia mas segue ameaçado pelo desmatamento e perda de biodiversidade

Mariana Rios

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06:00

Aranhas e formigas na Mata Atlântica Crédito: Divulgação

Ela aparece no caminho da praia, nas áreas verdes da cidade, nas serras e até no quintal de casa. Embora ocupe menos de 20% do território baiano, a Mata Atlântica é o bioma predominante nas cidades onde vivem quase 6 em cada 10 baianos. Dados do IBGE mostram que o bioma segue presente nas maiores cidades do estado — e também entre os mais ameaçados do Brasil.

As informações foram divulgadas pelo instituto em referência ao Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado quarta-feira (27). Segundo o IBGE, cerca de 8,7 milhões de baianos — o equivalente a 58,9% da população estimada do estado em 2025 — vivem em cidades onde o bioma é predominante.

Apesar disso, a Mata Atlântica ocupa apenas o terceiro lugar em extensão territorial na Bahia. O bioma cobre cerca de 19% do território estadual, o equivalente a aproximadamente 107 mil quilômetros quadrados. A Caatinga lidera, presente em cerca de 54% do estado, seguida pelo Cerrado, com 27%.

Os dados mostram ainda que a Mata Atlântica está presente em quase metade dos municípios baianos — 200 cidades, ou 48% do total. Em 174 delas, o bioma ocupa a maior área territorial, ficando atrás apenas da Caatinga em predominância municipal.

Entre as dez cidades mais populosas da Bahia, oito têm a Mata Atlântica como principal bioma: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro. As exceções são Juazeiro, onde predomina a Caatinga, e Barreiras, com predominância do Cerrado.

O IBGE destaca que a ocupação histórica do litoral brasileiro ajuda a explicar por que a Mata Atlântica é hoje um dos biomas mais ameaçados do país. Em 2022, quase duas em cada dez espécies da fauna e flora do bioma estavam extintas ou ameaçadas de extinção. Foram 2.174 espécies nessa situação, o maior número absoluto entre todos os biomas brasileiros.