DIREITOS HUMANOS

Assassinato de Mãe Bernadete completa um ano neste sábado

O assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira completou um ano neste sábado (17). Mãe Bernadete, como era conhecida, foi assassinada com 12 tiros no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A Anistia Internacional Brasil, que acompanha o caso, lembrou que, no momento do crime, ela estava acompanhada de seus três netos, um jovem de 22 anos e dois adolescentes de 12 e 13 anos. “Com décadas de atuação pelo direito dos povos quilombolas no Brasil, Mãe Bernadete havia perdido o filho, Flávio Gabriel dos Santos, ‘Binho do Quilombo’, que também era ativista, assassinado em 2017”, diz a nota divulgada pela entidade.