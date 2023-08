'Eu sou o próximo', desabafa filho de Mãe Bernadete

Pouco antes de o corpo da líder quilombola Mãe Bernadete chegar à Ordem Terceira de São Francisco, na Quinta dos Lázaros na manhã deste sábado (19), o filho dela, Wellington dos Santos, desabafou: "Eu sou o próximo, não tenho dúvida. Mataram o meu irmão há quase seis anos e agora executaram a minha mãe ". Maria Bernadete Pacífico, 72 anos, foi morta onde morava, no Quilombo Pitanga de Palmares, em Simões Filho, na noite de quinta-feira (17). "Eles podem ter conseguido calar minha mãe, que cobrava justiça pela morte do meu irmão, mas eu estou aqui para continuar essa luta pela punição daqueles que mandaram e mataram minha mãe e meu irmão", disse ele, antes da cerimônia.

A pouco metros dele , havia policiais militares e viaturas no entorno do cemitério. "Estou sob proteção. Minha mãe também estava na rede proteção, desde a morte do irmão , mas de nada adiantou. Não havia uma polícia constante. Eles (policiais) passavam lá, cumprimentavam ela e iam embora", disse Wellington, criticando o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH), do governo federal, mas aplicado aqui na Bahia, pela Secretaria Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH).