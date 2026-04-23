Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

México diz que vira-lata caramelo é ‘patrimônio nacional’ deles e revolta brasileiros: 'Nem Portugal nos roubou tanto'

Decisão de órgão ambiental mexicano busca incentivar adoção, mas provocou críticas e disputa simbólica com o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:31

Vira-lata caramelo
Vira-lata caramelo Crédito: Reprodução

O tradicional cachorro de pelagem amarelada, popularmente chamado de vira-lata caramelo no Brasil, passou a ser considerado oficialmente uma raça no México. A medida foi anunciada pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México e rapidamente repercutiu entre brasileiros, que reagiram nas redes sociais ao reconhecimento do animal, conhecido no país como “perrito amarillo”.

A inclusão do cão na lista de raças nacionais e como patrimônio nacional do país ocorreu ao lado de espécies já reconhecidas, como o Xoloitzcuintli, o Chihuahua e o Calupoh. Segundo o órgão responsável, a iniciativa tem como principal objetivo estimular a adoção de animais e reduzir o estigma em torno de cães sem pedigree, além de enfrentar o problema do abandono.

Vira-lata caramelo

Vira-lata caramelo por Reprodução
Vira-lata caramelo por Reprodução
Vira-lata caramelo por Reprodução
Vira-lata caramelo por Reprodução
Vira-lata caramelo por Reprodução
1 de 5
Vira-lata caramelo por Reprodução

O México figura entre os países com maior número de cães e gatos em situação de rua na América Latina, com cerca de 29,7 milhões de animais. O Brasil apresenta cenário semelhante, com números próximos de abandono, o que reforça a importância de campanhas de conscientização.

A decisão, no entanto, não foi bem recebida por parte dos brasileiros. Nas redes sociais, usuários criticaram o reconhecimento e acusaram o país de se apropriar de um símbolo cultural associado ao Brasil. O vira-lata caramelo ganhou notoriedade nacional ao longo dos anos e passou a ser visto como um ícone popular, inclusive com presença recente em produções audiovisuais.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quarta (23 de abril): cuidado com atrasos e desencontros

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos nesta quarta (23 de abril): cuidado com atrasos e desencontros

Imagem - Zé Felipe enjoa de mansão de R$ 27 milhões e decide que quer morar de aluguel

Zé Felipe enjoa de mansão de R$ 27 milhões e decide que quer morar de aluguel

Imagem - Quanto custa morar na casa rosa choque de Inês Brasil, que está à venda

Quanto custa morar na casa rosa choque de Inês Brasil, que está à venda

Apesar da polêmica, a ação mexicana foi inspirada em uma campanha realizada no Brasil em 2025, que buscava valorizar cães sem raça definida e ampliar as taxas de adoção. A mobilização destacou o caramelo como símbolo afetivo e cultural, reforçando a importância de combater o abandono.

Especialistas lembram que o chamado “caramelo” não é uma raça pura, mas resultado de cruzamentos diversos ao longo dos séculos, desde a chegada de cães europeus ao continente americano durante o período colonial. Ainda assim, a identificação popular com o animal ajudou a consolidá-lo como um dos cães mais emblemáticos do Brasil.

Mais recentes

Imagem - Daniel Cady exibe músculos e revela segredo por trás do corpo definido

Daniel Cady exibe músculos e revela segredo por trás do corpo definido
Imagem - Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)

Após ter vestido destruído, Eugênia vence concurso em 'A Nobreza do Amor' desta quinta (23)
Imagem - Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos