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México diz que vira-lata caramelo é ‘patrimônio nacional’ deles e revolta brasileiros: 'Nem Portugal nos roubou tanto'

Decisão de órgão ambiental mexicano busca incentivar adoção, mas provocou críticas e disputa simbólica com o Brasil

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:31

Vira-lata caramelo Crédito: Reprodução

O tradicional cachorro de pelagem amarelada, popularmente chamado de vira-lata caramelo no Brasil, passou a ser considerado oficialmente uma raça no México. A medida foi anunciada pela Procuradoria de Proteção Ambiental do Estado do México e rapidamente repercutiu entre brasileiros, que reagiram nas redes sociais ao reconhecimento do animal, conhecido no país como “perrito amarillo”.

A inclusão do cão na lista de raças nacionais e como patrimônio nacional do país ocorreu ao lado de espécies já reconhecidas, como o Xoloitzcuintli, o Chihuahua e o Calupoh. Segundo o órgão responsável, a iniciativa tem como principal objetivo estimular a adoção de animais e reduzir o estigma em torno de cães sem pedigree, além de enfrentar o problema do abandono.

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O México figura entre os países com maior número de cães e gatos em situação de rua na América Latina, com cerca de 29,7 milhões de animais. O Brasil apresenta cenário semelhante, com números próximos de abandono, o que reforça a importância de campanhas de conscientização.

A decisão, no entanto, não foi bem recebida por parte dos brasileiros. Nas redes sociais, usuários criticaram o reconhecimento e acusaram o país de se apropriar de um símbolo cultural associado ao Brasil. O vira-lata caramelo ganhou notoriedade nacional ao longo dos anos e passou a ser visto como um ícone popular, inclusive com presença recente em produções audiovisuais.

Apesar da polêmica, a ação mexicana foi inspirada em uma campanha realizada no Brasil em 2025, que buscava valorizar cães sem raça definida e ampliar as taxas de adoção. A mobilização destacou o caramelo como símbolo afetivo e cultural, reforçando a importância de combater o abandono.