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5 perfumes que aliviam o estresse e aumentam o bem-estar no dia a dia

Aromas ativam áreas do cérebro ligadas à memória e ao conforto emocional

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:00

Notas certas podem ajudar a relaxar e aliviar o estresse diário.
Notas certas podem ajudar a relaxar e aliviar o estresse diário. Crédito: Freepik

Alguns cheiros têm o poder de provocar sensações quase imediatas. Isso acontece porque o olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, região do cérebro responsável por emoções, memórias e comportamentos.

Essa conexão faz com que fragrâncias influenciem o humor de forma rápida. Dependendo das notas, um perfume pode estimular energia, reduzir a tensão ou trazer sensação de acolhimento.

Os melhores perfumes para quem odeia cheiros doces

1. Green Tea – Elizabeth Arden por Divulgação
2. Turathi Blue – Afnan por Divulgação
3. CK One – Calvin Klein por Divulgação
4. L’Eau d’Issey Pour Homme – Issey Miyake por Divulgação
5. Invictus – Paco Rabanne por Divulgação
6. Light Blue Pour Homme – Dolce & Gabbana por Divulgação
7. Acqua di Giò – Giorgio Armani por Divulgação
8. Eros Energy – Versace por Divulgação
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1. Green Tea – Elizabeth Arden por Divulgação

Em meio à rotina intensa, o uso de fragrâncias deixa de ser apenas um detalhe e passa a funcionar como um recurso sensorial para criar pausas e momentos de conforto ao longo do dia.

Por que o olfato provoca reações imediatas

Segundo a perfumista e aromaterapeuta Lara Zaiden, os aromas carregam informações químicas específicas que são interpretadas pelo corpo. “Cada um desses estímulos depende da informação bioquímica presente em cada aroma, que o corpo interpreta e transforma em estado emocional”, explicou à revista Marie Claire.

Notas cítricas, florais e amadeiradas ativam respostas diferentes no sistema nervoso. Essa interação pode influenciar estados como foco, relaxamento e sensação de bem-estar.

Como esse processo não passa primeiro pela razão, o impacto costuma ser rápido. O perfume age antes mesmo de a mente identificar conscientemente o estímulo.

5 perfumes que trazem aconchego, bem-estar e aliviam o estresse no dia a dia

1- Happy, da Clinique por Divulgação
2- Floratta Rose Buquet, de O Boticário por Divulgação
3- Água de Santos, da House of Bō por Divulgação
4- Patchouli, da Granado por Divulgação
5- Ília Ser, da Natura por Divulgação
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1- Happy, da Clinique por Divulgação

1- Happy, da Clinique

A proposta da fragrância é despertar felicidade logo na saída. Notas de toranja vermelha, mandarina e bergamota criam um início vibrante e energizante.

O coração floral suaviza a composição, enquanto o fundo amadeirado traz estabilidade emocional. O resultado é um perfume leve, associado à sensação de frescor e equilíbrio.

2- Floratta Rose Buquet, de O Boticário

A fragrância se abre com frutas e cítricos, criando uma sensação estimulante sem exageros. A combinação prepara o caminho para o coração floral.

Rosas e lótus trazem delicadeza e bem-estar, enquanto o fundo almiscarado prolonga a sensação de conforto, deixando uma assinatura suave e elegante.

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3- Água de Santos, da House of Bō

A lavanda domina o topo, acompanhada por lima e aldeídos, criando um efeito calmante imediato. Essa abertura reduz a sensação de tensão.

O néroli aparece no coração, adicionando leveza floral. A base com vetiver, angélica e cedro sustenta o relaxamento de forma contínua.

4- Patchouli, da Granado

A abertura especiada aquece os sentidos, preparando o caminho para um coração aromático com lavanda. A evolução do perfume é gradual e envolvente.

No fundo, patchouli, olíbano e cedro criam uma atmosfera de tranquilidade profunda, ideal para desacelerar após dias intensos.

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5- Ília Ser, da Natura

O início cítrico e aromático traz energia controlada. Com o passar do tempo, o coração floral suaviza o perfume e induz ao relaxamento.

O acorde abaunilhado no fundo acrescenta conforto e elegância, resultando em uma fragrância acolhedora para a rotina.

Os 5 melhores perfumes do mundo

Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação
Black Phantom “memento mori” de Kilian Paris por Divulgação
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Aventus de Creed por Divulgação
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1 de 5
Ani Extrait de parfum de Nishane por Divulgação

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