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Reencontro marcado: Como o céu de hoje (23 de abril) vai trazer alguém do passado para 4 signos

Movimentações de Mercúrio e da Lua trazem mensagens do passado e decisões que vão mudar o rumo de muitos corações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:26

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima astral de hoje promete mexer com as batidas do coração de forma intensa. Com a Lua Crescente trazendo verdades à tona, os signos de Câncer, Escorpião, Libra e Peixes estarão sob um holofote emocional. Se havia algo mal resolvido ou uma dúvida pairando sobre uma relação, prepare-se: a névoa vai se dissipar. O "Anjo do Amor" está agindo nos bastidores, e uma mensagem inesperada ou um reencontro casual pode ser o gatilho para uma virada definitiva.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Para os escorpianos, o dia é de revelações profundas. Os relacionamentos ficam no centro das atenções e decisões que você vinha adiando não poderão mais esperar. Já os librianos vivem um dia de escolhas importantes; aquilo que estava indefinido entre o amor e as finanças ganha um desfecho claro. É hora de decidir quem realmente merece caminhar ao seu lado e quem deve ficar apenas nas lembranças de um ciclo que se encerra.

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Câncer e Peixes sentem a vibração da intuição com força total. Uma conversa decisiva pode trazer clareza sobre algo que estava confuso há semanas para o pisciano. Para o canceriano, a sensibilidade aguçada será a bússola para entender o significado de um contato inesperado do passado. Não tenha medo de mergulhar fundo nas suas emoções; as respostas que você busca estão mais perto do que você imagina, bastando apenas coragem para ouvir a verdade.

A lição do dia é: não fuja das conversas difíceis. A energia de Mercúrio amanhã acelera os diálogos e destrava o que estava parado na garganta. Se for para voltar, que seja com termos novos; se for para seguir, que seja com o coração leve. O destino está dando um empurrãozinho para que você encontre a paz que merece, seja acompanhado ou em um novo processo de descoberta pessoal.

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Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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