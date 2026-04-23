ASTROLOGIA

Reencontro marcado: Como o céu de hoje (23 de abril) vai trazer alguém do passado para 4 signos

Movimentações de Mercúrio e da Lua trazem mensagens do passado e decisões que vão mudar o rumo de muitos corações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:26

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima astral de hoje promete mexer com as batidas do coração de forma intensa. Com a Lua Crescente trazendo verdades à tona, os signos de Câncer, Escorpião, Libra e Peixes estarão sob um holofote emocional. Se havia algo mal resolvido ou uma dúvida pairando sobre uma relação, prepare-se: a névoa vai se dissipar. O "Anjo do Amor" está agindo nos bastidores, e uma mensagem inesperada ou um reencontro casual pode ser o gatilho para uma virada definitiva.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Para os escorpianos, o dia é de revelações profundas. Os relacionamentos ficam no centro das atenções e decisões que você vinha adiando não poderão mais esperar. Já os librianos vivem um dia de escolhas importantes; aquilo que estava indefinido entre o amor e as finanças ganha um desfecho claro. É hora de decidir quem realmente merece caminhar ao seu lado e quem deve ficar apenas nas lembranças de um ciclo que se encerra.

Câncer e Peixes sentem a vibração da intuição com força total. Uma conversa decisiva pode trazer clareza sobre algo que estava confuso há semanas para o pisciano. Para o canceriano, a sensibilidade aguçada será a bússola para entender o significado de um contato inesperado do passado. Não tenha medo de mergulhar fundo nas suas emoções; as respostas que você busca estão mais perto do que você imagina, bastando apenas coragem para ouvir a verdade.