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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:26
O clima astral de hoje promete mexer com as batidas do coração de forma intensa. Com a Lua Crescente trazendo verdades à tona, os signos de Câncer, Escorpião, Libra e Peixes estarão sob um holofote emocional. Se havia algo mal resolvido ou uma dúvida pairando sobre uma relação, prepare-se: a névoa vai se dissipar. O "Anjo do Amor" está agindo nos bastidores, e uma mensagem inesperada ou um reencontro casual pode ser o gatilho para uma virada definitiva.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Para os escorpianos, o dia é de revelações profundas. Os relacionamentos ficam no centro das atenções e decisões que você vinha adiando não poderão mais esperar. Já os librianos vivem um dia de escolhas importantes; aquilo que estava indefinido entre o amor e as finanças ganha um desfecho claro. É hora de decidir quem realmente merece caminhar ao seu lado e quem deve ficar apenas nas lembranças de um ciclo que se encerra.
Câncer e Peixes sentem a vibração da intuição com força total. Uma conversa decisiva pode trazer clareza sobre algo que estava confuso há semanas para o pisciano. Para o canceriano, a sensibilidade aguçada será a bússola para entender o significado de um contato inesperado do passado. Não tenha medo de mergulhar fundo nas suas emoções; as respostas que você busca estão mais perto do que você imagina, bastando apenas coragem para ouvir a verdade.
A lição do dia é: não fuja das conversas difíceis. A energia de Mercúrio amanhã acelera os diálogos e destrava o que estava parado na garganta. Se for para voltar, que seja com termos novos; se for para seguir, que seja com o coração leve. O destino está dando um empurrãozinho para que você encontre a paz que merece, seja acompanhado ou em um novo processo de descoberta pessoal.