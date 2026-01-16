Acesse sua conta
Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil

Valor citado pelo ex-jogador chamou atenção dos participantes e gerou debate nas redes sobre versões da fragrância de luxo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:57

Edilson Capetinha no BBB
Edilson Capetinha no BBB Crédito: Reprodução

O BBB26 começou movimentado e, além das primeiras reviravoltas do jogo, também tem rendido conversas curiosas dentro e fora da casa. Desta vez, o assunto que ganhou destaque nas redes sociais foi o perfume usado por Edilson Capetinha, após o ex-jogador comentar com os colegas que a fragrância custaria cerca de R$ 13 mil.

Edílson Capetinha

Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução
Edílson Capetinha por Reprodução | Instagram
Edilson Capetinha por Reprodução
1 de 5
Edílson Capetinha por Reprodução

A situação aconteceu quando Edilson emprestou o perfume a outros participantes do quarto. Ao ouvir o valor mencionado, Ana Paula Renault reagiu surpresa e brincou dizendo que ele havia acabado de gastar R$ 1 mil em poucas borrifadas, arrancando risadas dos brothers.

Nas redes sociais, a fala rapidamente gerou questionamentos, com internautas levantando a hipótese de exagero no preço informado. O perfume citado é o Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, uma fragrância de luxo bastante conhecida no mercado internacional e que possui versões com valores bem diferentes.

Perfume usado com Edilson Capetinha
Perfume usado com Edilson Capetinha Crédito: Reprodução

A versão eau de parfum pode ser encontrada no Brasil por preços que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, dependendo do vendedor. Já o extrato da fragrância, com concentração mais intensa e frasco maior, chega a custar mais de R$ 16 mil em lojas especializadas em perfumes de nicho. Também existem versões falsificadas, vendidas por valores bem mais baixos.

O Baccarat Rouge 540 é classificado como unissex e faz parte da família amber floral. Criado pelo perfumista Francis Kurkdjian, o perfume é conhecido por suas notas marcantes e por ser presença frequente entre celebridades e eventos de alto padrão. A versão extrato costuma ser comercializada em frasco de aproximadamente 200 ml, enquanto a eau de parfum tem volume menor, em torno de 68 ml, o que ajuda a explicar a diferença de preço.

