Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:57
O BBB26 começou movimentado e, além das primeiras reviravoltas do jogo, também tem rendido conversas curiosas dentro e fora da casa. Desta vez, o assunto que ganhou destaque nas redes sociais foi o perfume usado por Edilson Capetinha, após o ex-jogador comentar com os colegas que a fragrância custaria cerca de R$ 13 mil.
Edílson Capetinha
A situação aconteceu quando Edilson emprestou o perfume a outros participantes do quarto. Ao ouvir o valor mencionado, Ana Paula Renault reagiu surpresa e brincou dizendo que ele havia acabado de gastar R$ 1 mil em poucas borrifadas, arrancando risadas dos brothers.
Nas redes sociais, a fala rapidamente gerou questionamentos, com internautas levantando a hipótese de exagero no preço informado. O perfume citado é o Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, uma fragrância de luxo bastante conhecida no mercado internacional e que possui versões com valores bem diferentes.
A versão eau de parfum pode ser encontrada no Brasil por preços que variam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, dependendo do vendedor. Já o extrato da fragrância, com concentração mais intensa e frasco maior, chega a custar mais de R$ 16 mil em lojas especializadas em perfumes de nicho. Também existem versões falsificadas, vendidas por valores bem mais baixos.
O Baccarat Rouge 540 é classificado como unissex e faz parte da família amber floral. Criado pelo perfumista Francis Kurkdjian, o perfume é conhecido por suas notas marcantes e por ser presença frequente entre celebridades e eventos de alto padrão. A versão extrato costuma ser comercializada em frasco de aproximadamente 200 ml, enquanto a eau de parfum tem volume menor, em torno de 68 ml, o que ajuda a explicar a diferença de preço.