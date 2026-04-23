Morre Dean Tavoularis, diretor de arte vencedor do Oscar por 'O Poderoso Chefão'

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Fernanda Varela
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:20
O diretor de arte Dean Tavoularis, vencedor do Oscar por O Poderoso Chefão: Parte II, morreu na última quarta-feira (22), aos 93 anos, em Paris. A causa da morte não foi divulgada.
A informação foi confirmada ao The Hollywood Reporter pelo crítico Jordan Mintzer, que colaborou com o artista no livro Conversations With Dean Tavoularis.
Nascido em Massachusetts, nos Estados Unidos, filho de imigrantes gregos e criado em Los Angeles, Tavoularis teve contato com o cinema ainda jovem, ao acompanhar o pai em entregas realizadas em estúdios de Hollywood. Mais tarde, estudou arquitetura no Otis Art Institute.
Dean Tavoularis
O primeiro trabalho na indústria foi na Walt Disney Company, onde atuou como animador intermediário e participou da produção de A Dama e o Vagabundo.
Ao longo da carreira, construiu uma parceria marcante com o diretor Francis Ford Coppola, especialmente na trilogia de O Poderoso Chefão. Também recebeu indicações por trabalhos em Apocalypse Now, Tucker: um Homem e Seu Sonho e Um Golpe Muito Louco.
A colaboração com Coppola se estendeu a diversos projetos, como A Conversação, O Fundo do Coração, O Selvagem da Motocicleta, Vidas Sem Rumo, Jardins de Pedra e Megalópolis, seu último trabalho com o cineasta.