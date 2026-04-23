CASO BIZARRO

Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Falha em fertilização nos EUA levou à troca de embriões

Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:48

Casal descobre erro em clínica Crédito: Reprodução

Um casal dos Estados Unidos afirmou ter identificado os pais biológicos da bebê gerada após um erro em uma clínica de fertilização em Orlando, no estado da Flórida. O caso veio à tona após a confirmação de que o embrião implantado no útero da mulher não pertencia a ela nem ao companheiro.

Casal descobre erro em clínica de fertilização 1 de 6

Tiffany Score e Steven Mills entraram na Justiça contra a clínica responsável depois de descobrirem que houve uma troca de embriões durante o procedimento realizado em abril de 2025. A falha resultou no nascimento de Shea, hoje com quatro meses, sem qualquer relação genética com o casal.

Em comunicado divulgado à revista People, os dois disseram que os exames confirmaram a identificação dos pais biológicos da criança. Apesar do vínculo afetivo criado durante a gestação e após o nascimento, eles afirmaram que consideram a possibilidade de permitir que a bebê seja criada pela família genética.

O casal destacou que mantém um laço emocional forte com a filha e reforçou que continuará a amá-la. Ao mesmo tempo, reconheceu que, do ponto de vista legal e moral, a criança deveria ser reunida com seus pais biológicos, caso eles tenham condições e interesse em assumir a guarda.

A identidade dos pais genéticos não foi divulgada, e, segundo os advogados, até o momento eles não se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de assumir a criança.

Além da disputa envolvendo a guarda, Tiffany e Steven também questionam o destino dos próprios embriões congelados. O material genético do casal gerou três embriões viáveis, que foram armazenados, mas ainda não há confirmação se eles permanecem intactos ou se podem ter sido utilizados indevidamente.