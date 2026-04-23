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Casal descobre erro em fertilização após bebê nascer negro e sugere entregá-lo para pais biológicos

Falha em fertilização nos EUA levou à troca de embriões

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de abril de 2026 às 13:48

Casal descobre erro em clínica
Casal descobre erro em clínica Crédito: Reprodução

Um casal dos Estados Unidos afirmou ter identificado os pais biológicos da bebê gerada após um erro em uma clínica de fertilização em Orlando, no estado da Flórida. O caso veio à tona após a confirmação de que o embrião implantado no útero da mulher não pertencia a ela nem ao companheiro.

Casal descobre erro em clínica de fertilização

Casal descobre erro em clínica por Reprodução
Casal descobre erro em clínica por Reprodução
Casal descobre erro em clínica por Reprodução
Casal descobre erro em clínica por Reprodução
Casal descobre erro em clínica por Reprodução
Casal descobre erro em clínica por Reprodução
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Casal descobre erro em clínica por Reprodução

Tiffany Score e Steven Mills entraram na Justiça contra a clínica responsável depois de descobrirem que houve uma troca de embriões durante o procedimento realizado em abril de 2025. A falha resultou no nascimento de Shea, hoje com quatro meses, sem qualquer relação genética com o casal.

Em comunicado divulgado à revista People, os dois disseram que os exames confirmaram a identificação dos pais biológicos da criança. Apesar do vínculo afetivo criado durante a gestação e após o nascimento, eles afirmaram que consideram a possibilidade de permitir que a bebê seja criada pela família genética.

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O casal destacou que mantém um laço emocional forte com a filha e reforçou que continuará a amá-la. Ao mesmo tempo, reconheceu que, do ponto de vista legal e moral, a criança deveria ser reunida com seus pais biológicos, caso eles tenham condições e interesse em assumir a guarda.

A identidade dos pais genéticos não foi divulgada, e, segundo os advogados, até o momento eles não se manifestaram oficialmente sobre a possibilidade de assumir a criança.

Além da disputa envolvendo a guarda, Tiffany e Steven também questionam o destino dos próprios embriões congelados. O material genético do casal gerou três embriões viáveis, que foram armazenados, mas ainda não há confirmação se eles permanecem intactos ou se podem ter sido utilizados indevidamente.

A defesa afirma que existe a possibilidade de um filho biológico do casal estar sendo criado por outra família, o que amplia a dimensão do caso e levanta dúvidas sobre os procedimentos adotados pela clínica.

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