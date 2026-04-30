Veja quais são os horários com melhor fluxo de trânsito para viajar no feriado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:51
Desde esta quinta-feira (30) e a próxima segunda-feira (4), as rodovias baianas do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e a BA-099 (Litoral Norte - CLN) terão um aumento no tráfego em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º). São esperados mais de 470 mil veículos em mais um feriado prolongado, que estimula as viagens entre a capital e o interior do estado.
A expectativa de circulação mais intensa é na BA-099, com mais de 135 mil veículos. A sugestão é ficar atento aos melhores horários para pegar a estrada. A circulação deve ficar mais intensa na quinta-feira, com passagem de aproximadamente 33 mil veículos; e no domingo (3), com mais de 28 mil veículos, marcando o retorno do feriado. Para evitar o tráfego intenso, os horários indicados nos dias de maior movimentação são: quinta-feira das 0h às 10h, ou a partir das 21h; e no domingo, das 0h às 10h; 20h às 24h.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
O Sistema BA-093, que liga a capital ao interior, deve receber cerca de 342 mil veículos no período, com expectativa de um fluxo regular. A circulação mais acentuada está prevista para quinta-feira, com mais de 91 mil veículos; e na segunda-feira, com cerca de 88 mil veículos. Para a segunda-feira, a orientação é viajar mais cedo, até às 7h, ou pegar a estrada a partir das 11h, quando a perspectiva é de fluxo mais leve. As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) seguem com previsão de maior movimentação, concentrando a circulação de aproximadamente 212 mil veículos durante todo o feriado.
BA-099 (Litoral Norte)
Quinta-feira, 30/04 – das 0h às 10h; e das 21h às 24h.
Sexta-feira, 01/05 - das 0h às 8h; das 14h às 16hrs; e das 18h às 24h.
Sábado, 02/05 - das 0h às 9h; e das 19h às 24h.
Domingo, 03/05 - das 0h às 10h; 20h às 24h.
Segunda-feira, 04/05 - das 0h às 9h; e das 10h às 24h.
Sistema BA-093 (Bahia Norte)
Quinta-feira, 30/04 – dia inteiro com fluxo regular.
Sexta-feira, 01/05 - dia inteiro com fluxo regular.
Sábado, 02/05 - dia inteiro com fluxo regular.
Domingo, 03/05 - dia inteiro com fluxo regular.
Segunda-feira, 04/05 – das 0h às 7h; e das 11h às 24h.