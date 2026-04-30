BAHIA

Veja quais são os horários com melhor fluxo de trânsito para viajar no feriado

Rodovias baianas preveem fluxo de mais de 470 mil veículos no feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:51

Trânsito Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

Desde esta quinta-feira (30) e a próxima segunda-feira (4), as rodovias baianas do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e a BA-099 (Litoral Norte - CLN) terão um aumento no tráfego em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º). São esperados mais de 470 mil veículos em mais um feriado prolongado, que estimula as viagens entre a capital e o interior do estado.

A expectativa de circulação mais intensa é na BA-099, com mais de 135 mil veículos. A sugestão é ficar atento aos melhores horários para pegar a estrada. A circulação deve ficar mais intensa na quinta-feira, com passagem de aproximadamente 33 mil veículos; e no domingo (3), com mais de 28 mil veículos, marcando o retorno do feriado. Para evitar o tráfego intenso, os horários indicados nos dias de maior movimentação são: quinta-feira das 0h às 10h, ou a partir das 21h; e no domingo, das 0h às 10h; 20h às 24h.

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O Sistema BA-093, que liga a capital ao interior, deve receber cerca de 342 mil veículos no período, com expectativa de um fluxo regular. A circulação mais acentuada está prevista para quinta-feira, com mais de 91 mil veículos; e na segunda-feira, com cerca de 88 mil veículos. Para a segunda-feira, a orientação é viajar mais cedo, até às 7h, ou pegar a estrada a partir das 11h, quando a perspectiva é de fluxo mais leve. As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) seguem com previsão de maior movimentação, concentrando a circulação de aproximadamente 212 mil veículos durante todo o feriado.

Confira as previsões de menor fluxo

BA-099 (Litoral Norte)

Quinta-feira, 30/04 – das 0h às 10h; e das 21h às 24h.

Sexta-feira, 01/05 - das 0h às 8h; das 14h às 16hrs; e das 18h às 24h.

Sábado, 02/05 - das 0h às 9h; e das 19h às 24h.

Domingo, 03/05 - das 0h às 10h; 20h às 24h.

Segunda-feira, 04/05 - das 0h às 9h; e das 10h às 24h.

Sistema BA-093 (Bahia Norte)

Quinta-feira, 30/04 – dia inteiro com fluxo regular.

Sexta-feira, 01/05 - dia inteiro com fluxo regular.

Sábado, 02/05 - dia inteiro com fluxo regular.

Domingo, 03/05 - dia inteiro com fluxo regular.