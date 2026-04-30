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Veja quais são os horários com melhor fluxo de trânsito para viajar no feriado

Rodovias baianas preveem fluxo de mais de 470 mil veículos no feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:51

Trânsito
Trânsito Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

Desde esta quinta-feira (30) e a próxima segunda-feira (4), as rodovias baianas do Sistema BA-093 (Bahia Norte) e a BA-099 (Litoral Norte - CLN) terão um aumento no tráfego em virtude do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1º). São esperados mais de 470 mil veículos em mais um feriado prolongado, que estimula as viagens entre a capital e o interior do estado.

A expectativa de circulação mais intensa é na BA-099, com mais de 135 mil veículos. A sugestão é ficar atento aos melhores horários para pegar a estrada. A circulação deve ficar mais intensa na quinta-feira, com passagem de aproximadamente 33 mil veículos; e no domingo (3), com mais de 28 mil veículos, marcando o retorno do feriado. Para evitar o tráfego intenso, os horários indicados nos dias de maior movimentação são: quinta-feira das 0h às 10h, ou a partir das 21h; e no domingo, das 0h às 10h; 20h às 24h.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

O Sistema BA-093, que liga a capital ao interior, deve receber cerca de 342 mil veículos no período, com expectativa de um fluxo regular. A circulação mais acentuada está prevista para quinta-feira, com mais de 91 mil veículos; e na segunda-feira, com cerca de 88 mil veículos. Para a segunda-feira, a orientação é viajar mais cedo, até às 7h, ou pegar a estrada a partir das 11h, quando a perspectiva é de fluxo mais leve. As rodovias Via Parafuso (BA-535) e CIA-Aeroporto (BA-526) seguem com previsão de maior movimentação, concentrando a circulação de aproximadamente 212 mil veículos durante todo o feriado.

Confira as previsões de menor fluxo

BA-099 (Litoral Norte)

Quinta-feira, 30/04 – das 0h às 10h; e das 21h às 24h.

Sexta-feira, 01/05 - das 0h às 8h; das 14h às 16hrs; e das 18h às 24h.

Sábado, 02/05 - das 0h às 9h; e das 19h às 24h.

Domingo, 03/05 - das 0h às 10h; 20h às 24h.

Segunda-feira, 04/05 - das 0h às 9h; e das 10h às 24h.

Sistema BA-093 (Bahia Norte)

Quinta-feira, 30/04 – dia inteiro com fluxo regular.

Sexta-feira, 01/05 - dia inteiro com fluxo regular.

Sábado, 02/05 - dia inteiro com fluxo regular.

Domingo, 03/05 - dia inteiro com fluxo regular.

Segunda-feira, 04/05 – das 0h às 7h; e das 11h às 24h.

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