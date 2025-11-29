Neymar desabafa após críticas: 'Nenhum ser humano merece escutar o que escutei'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:11
Após se tornar destaque no jogo entre Santos e Sport na noite desta sexta-feira (28), Neymar Jr. abriu o coração sobre os rumores envolvendo uma possível lesão no menisco do joelho esquerdo e as críticas que recebeu. Em entrevista após o jogo, o camisa 10 declarou: "Nenhum ser humano merece escutar o que escutei".
O meia, que era dúvida para a partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro - um confronto crucial na luta do Santos contra o rebaixamento -, iniciou a partida como titular na Vila Belmiro. Na quinta-feira, ele havia publicado fotos treinando com a equipe, garantindo estar pronto para entrar em campo.
Durante a entrevista concedida no intervalo, Neymar falou com franqueza sobre o quadro clínico e criticou a forma como a imprensa divulgou informações sobre sua lesão: "Não 'tá' tudo bem".
Neymar
"As pessoas têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu. São os médicos do clube, eu, obviamente, meu estafe, são as pessoas que têm que saber o que aconteceu e tomar as decisões corretas para isso. Obviamente, nunca vão prejudicar minha carreira em momento nenhum, sempre buscando fazer o melhor para mim", explicou o craque.
Ele ainda completou: "O resto são só especulações, as pessoas inventam muitas coisas, e eu fico muito triste, muito chateado com isso. Posso ser quem for hoje em dia, mas sou um ser humano, e nenhum ser humano merece escutar o que escutei nessas semanas. Vocês que noticiam as coisas precisam tomar muito cuidado porque é muito prejudicial à mente".
Sobre a decisão de atuar mesmo com o desconforto no joelho, Neymar reforçou que foi tomada em conjunto com a equipe médica do clube: "Sobre essas decisões, tomamos dentro [do clube], muito pelo contrário do que noticiaram, de que passei por cima do médico. Essa decisão foi tomada em conjunto e, no final, quem tinha que decidir era eu, e hoje decidi estar em campo", concluiu.
O Santos ganhou por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 41 pontos.