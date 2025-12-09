Acesse sua conta
Leitura labial revela briga de Neymar e Gabigol em campo: 'Não vai ganhar'

Partida decisiva vencida pelo Santos garantiu a permanência do time paulista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 07:52

Gabigol e Neymar
Gabigol e Neymar Crédito: Reprodução

Horas depois de o Santos confirmar sua permanência na Série A ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, um momento específico do duelo ganhou ainda mais repercussão: a tensa troca de provocações entre Neymar e Gabigol. A discussão, que viralizou durante a última rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, teve o diálogo finalmente decifrado pelo dublador Gustavo Machado por meio de leitura labial.

Segundo Machado, a iniciativa da provocação partiu de Neymar, que teria questionado o atacante santista em meio ao clima de pressão da partida decisiva. “O que você quer, hein? Você quer ganhar? Você não vai ganhar… Você não vai ganhar de mim”, teria dito o camisa 10.

A rivalidade, que já vinha sendo especulada pelos torcedores, ganhou contornos ainda mais evidentes durante o jogo que representava a luta do Santos contra mais uma ameaça de queda à Série B. O momento entre os dois astros rapidamente se espalhou pelas redes sociais, alimentando a curiosidade dos torcedores sobre o que havia sido dito em campo, ainda mais considerando que Neymar e Gabigol são cunhados - o atacante do Cruzeiro namora com Rafaella, irmão do craque santista.

Após o apito final, no entanto, o foco de Neymar mudou completamente. O jogador decidiu falar abertamente sobre sua saúde mental e surpreendeu ao contar que buscou apoio psicológico em um período que classificou como um dos mais difíceis da carreira. Ele afirmou ter “apanhado demais” nos últimos meses e revelou que as críticas ultrapassaram o aceitável.

“Essa foi a primeira vez que eu pedi ajuda, que meu emocional foi para o zero, que eu não tinha mais força para me reerguer sozinho”, desabafou o craque.

Neymar acrescentou ainda que pretende tirar alguns dias para descansar e “esquecer de futebol por alguns dias”, destacando que esse cuidado foi um dos pontos altos do seu ano.

