Universo tem um recado pra você nesta sexta (7 de novembro): o melhor capítulo da sua história ainda está sendo escrito

Deus pede que você reconheça o quanto já evoluiu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta sexta-feira (7), vem como um lembrete de gratidão e consciência. Deus pede que você olhe para trás não com arrependimento, mas com orgulho de tudo o que superou. Mesmo sem perceber, você já venceu batalhas que antes pareciam impossíveis.

“Eu te vi cansado, mas te mantive de pé. Cada passo, mesmo pequeno, foi parte do Meu plano para te fortalecer.”

O recado é de reconhecimento e esperança. A caminhada pode ter sido difícil, mas cada queda te ensinou algo que agora serve de base para o que está por vir.

A orientação é simples: celebre o quanto cresceu. Não minimize suas conquistas. Deus ainda tem muito a realizar através de você, e o melhor capítulo da sua história ainda está sendo escrito.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

