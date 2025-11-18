Quatro homens são presos na Bahia em operação contra adulteração e revenda de motos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 19:15
Quatro pessoas foram presas em cidades do interior da Bahia durante uma operação contra um esquema interestadual responsável por roubos, furtos, adulteração e revenda clandestina de motocicletas. As ações ocorreram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), na região oeste, e alcançaram alvos em Santa Maria da Vitória, Correntina e Carinhanha, além de cumprir mandados de busca e apreensão.
Em Carinhanha, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva contra um homem de 28 anos e dois de 20 anos. Um deles é apontado como membro do núcleo logístico da organização. Três mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. As buscas, realizadas na sede da cidade e zona rural, resultaram na apreensão de quatro veículos com sinais identificadores adulterados, uma arma de fogo tipo cartucheira e materiais utilizados nas práticas criminosas.
O principal alvo da organização que estava sendo monitorado na Bahia, um homem de 19 anos, foi preso em Santa Maria da Vitória. As investigações apontam que ele é responsável pela logística de distribuição das motocicletas adulteradas. O homem foi localizado em uma residência no bairro Roberto. Na cidade de Correntina, foram apreendidas duas motocicletas adulteradas, uma arma de fogo e três celulares com dados operacionais e financeiros.
As investigações começaram há um ano e apontaram a existência de uma organização criminosa com atuação em diferentes estados. O grupo é responsável por cerca de 150 motocicletas roubadas, furtadas e adulteradas entre 2024 e 2025, movimentando mais de R$ 1,1 milhão por meio de contas de terceiros e empresas de emplacamento, segundo a Polícia Civil.
A organização criminosa possui um núcleo no Distrito Federal, para a realização de roubos, furtos e adulteração de sinais identificadores. No estado de Goiás, são realizadas falsificações e manipulação de dados. Na Bahia, um grupo logístico é responsável pelo transporte interestadual dos veículos adulterados e pela lavagem de dinheiro.