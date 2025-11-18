Acesse sua conta
Corpo é encontrado boiando em praia de Salvador

Banhistas foram surpreendidos e acionaram a polícia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:32

Corpo foi retirado da água
Corpo foi retirado da água Crédito: Reprodução

O corpo de um homem foi localizado boiando na tarde desta terça-feira (18), na praia de Boa Viagem, em Salvador. Até então, ele não foi formalmente identificado. 

Banhistas foram surpreendidos pelo corpo no mar e acionaram a polícia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o homem do mar. O corpo foi deixado na areia sob os cuidados da Polícia Militar, até a chegada de equipe do Departamento de Polícia Técnica. 

Em nota, a Polícia Civil informou que expediu as guias de perícia e necropsia. O caso é investigado pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), que realiza diligências para descobrir as circunstâncias da morte. 

