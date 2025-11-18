CAPITAL BAIANA

Corpo é encontrado boiando em praia de Salvador

Banhistas foram surpreendidos e acionaram a polícia

Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:32

Corpo foi retirado da água Crédito: Reprodução

O corpo de um homem foi localizado boiando na tarde desta terça-feira (18), na praia de Boa Viagem, em Salvador. Até então, ele não foi formalmente identificado.

Banhistas foram surpreendidos pelo corpo no mar e acionaram a polícia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou o homem do mar. O corpo foi deixado na areia sob os cuidados da Polícia Militar, até a chegada de equipe do Departamento de Polícia Técnica.