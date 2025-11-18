Acesse sua conta
Cozinheiro encontra corpo dentro de freezer em centro de acolhimento

Homem morto foi encontrado na manhã do domingo (16)

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:27

Centro de acolhimento fica na região central de São Paulo
Centro de acolhimento fica na região central de São Paulo Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma cena inusitada chocou os frequentadores de um centro de acolhimento que atende pessoas em situação de rua, na região central de São Paulo. Um cozinheiro encontrou o corpo de um homem de 42 anos dentro de um freezer na cozinha do núcleo na manhã do domingo (16).

O trabalhador avisou superiores, que entraram em contato com autoridades. Equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local, onde constataram a morte da vítima.

O centro de acolhimento é gerido pela Ação Social Franciscana (Sefras), que publicou uma nota conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). “A SMADS e o Sefras reforçam seu compromisso com o cuidado e atendimento aos acolhidos e segue a disposição das autoridades competentes para colaborar com o caso”, informou.

A causa da morte só será atestada após a perícia que será realizada pela Polícia Técnico-Científica. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. A Polícia Civil investiga se o homem entrou no freezer acidentalmente ou foi colocado por alguém.

