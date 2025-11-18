Cozinheiro encontra corpo dentro de freezer em centro de acolhimento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:27
Uma cena inusitada chocou os frequentadores de um centro de acolhimento que atende pessoas em situação de rua, na região central de São Paulo. Um cozinheiro encontrou o corpo de um homem de 42 anos dentro de um freezer na cozinha do núcleo na manhã do domingo (16).
O trabalhador avisou superiores, que entraram em contato com autoridades. Equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram até o local, onde constataram a morte da vítima.
O centro de acolhimento é gerido pela Ação Social Franciscana (Sefras), que publicou uma nota conjunta com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). “A SMADS e o Sefras reforçam seu compromisso com o cuidado e atendimento aos acolhidos e segue a disposição das autoridades competentes para colaborar com o caso”, informou.
A causa da morte só será atestada após a perícia que será realizada pela Polícia Técnico-Científica. A ocorrência foi registrada como morte suspeita. A Polícia Civil investiga se o homem entrou no freezer acidentalmente ou foi colocado por alguém.